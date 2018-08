Vater und Sohn bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Geestland - Ein Vater und sein dreijähriger Sohn sind bei einem Verkehrsunfall in Geestland im Landkreis Cuxhaven schwer verletzt worden.

Der 29-Jährige sei mit seinem Auto auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug wieder auf die Straße zurückgeschleudert wurde. Zwei freiwillige Feuerwehrleute waren am Donnerstag zufällig vor Ort. Sie leisteten sofort Erste Hilfe und löschten das brennende Auto. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa