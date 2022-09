Varvara A. (12) aus Hohne vermisst – verzweifelte Suche läuft auf Hochtouren

Von: Sebastian Peters

Polizei sucht nach Varvara A. (12) aus Hohne – Zeugen und Hinweisgeber sollen sich melden © Polizei Celle

Die Polizei in Celle sucht derzeit ein 12-jähriges Mädchen. Varvara A. aus Hohne wird seit 07:00 Uhr am Montag, 12. September 2022, vermisst.

Celle – Große Suche der Polizei in Celle. Seit 07:00 Uhr am Montagmorgen, 12. September 2022, wird das zwölfjährige Mädchen „Varvara A.“ aus Hohne (1.775 Einwohner) vermisst. Das Mädchen soll in den frühen Morgenstunden die Wohnanschrift verlassen haben und bislang nicht zurückgekehrt.

Vermisstenmeldung: Polizei sucht nach Varvara A. (12) aus Hohne – Zeugen und Hinweisgeber sollen sich melden

Varvara ist mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeans, einer blauen Jacke und weißen Nike Turnschuhen bekleidet. Wer Hinweise auf die Vermisste geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden bei der Polizei Celle unter 05141-2770 entgegengenommen. Weitere Einzelheiten und Hintergründe sind bislang nicht bekannt.