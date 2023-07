Auto rast in Menschenmenge: Mehrere Verletzte bei US-Car-Treffen in Hannover

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Auf einem US-Car-Treffen ist es offenbar zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen schwer verletzt worden sein sollen. © Ippen Media

Bei einem US-Car-Treffen in Hannover ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Es wurden mindestens fünf Personen verletzt, als ein getuntes Auto in eine Menschenmenge raste.

Hannover – „Es gibt zwei schwer verletzte Personen und drei, die mittelschwer verletzt sind, sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber IPPEN.MEDIA kurz vor der Ankunft am Ort des Geschehens. In der Niedersächsischen Landeshauptstadt findet am Wochenende die traditionelle „Street Mag Show“ statt, ein Treffen für Fans amerikanischer Autos und Motorräder.

Mehr dazu hier in Kürze.