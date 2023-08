Urlaubsrückkehrer: ADAC warnt vor Stau-Chaos am Wochenende

Von: Andree Wächter

Die Sommerferien enden in vielen Bundesländern und Urlauber fahren von der Küste aus nach Hause. Staus auf den Autobahnen A1 und A7 sind zu erwarten.

Hannover/Hamburg – In Niedersachsen und Bremen sind die Sommerferien 2023 bereist Geschichte. Weitere Bundesländer wie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg folgen kommende Woche. Im europäischen Ausland enden ebenfalls in den kommenden Tagen viele Sommerferien. Heißt für Autofahrer: Auf vielen Straßen könnte es laut ADAC voll werden. Entsprechend ist ein Stau vorprogrammiert. Urlaubsheimkehrer sollten entsprechend Zeit einplanen. Es könnte sinnvoll sein, auch Getränke einzupacken, denn am Wochenende soll es warm werden.

Am Wochenende wird es auf den Autobahnen wieder voll. Betroffen sind auch die A1 und A7. (Symbolbild) © Oliver Berg / dpa

Betroffen von möglichen Staus sind die Autobahnen und Bundesstraßen, die von der Küste in die Ballungsgebiete Hamburg und Berlin führen. Ein Nadelöhr wird die A1 am Wochenende sein. Wegen Asphaltarbeiten steht den Autofahrern zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Billstedt in Richtung Bremen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung Lübeck sind zwei Spuren frei. Normalerweise fließt der Verkehr auf der viel befahrenen Ostseeautobahn in beiden Richtungen über je drei Spuren.

Die Einschränkung beginnt am Freitag um 19 Uhr und soll am Montag bis 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Verbindungsrampen von der A24 (Berlin-Hamburg und Gegenrichtung) zur A1 werden bereits um 18 Uhr gesperrt, ebenso wie die Anschlussstelle Öjendorf.

Stau-Chaos am Wochenende erwartet: ADAC warnt vor Urlaubs-Rückkehrern

Neben der A1 sieht der ADAC Staugefahren auf der A7 zwischen Flensburg, Hamburg und Hannover sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg. Auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland sorgen die Urlaubsheimkehrer ebenfalls für Stop-and-Go. Etwas besser sieht es in der Gegenrichtung aus, weil weniger Menschen jetzt noch in den Urlaub aufbrechen.

Der Verkehr in Richtung Urlaubsgebiete reduziert sich dagegen bereits spürbar. Unterwegs sind jedoch noch viele Autourlauber aus Bayern und Baden-Württemberg, deren Sommerferien erst spät begonnen haben. Tipp: Wer flexibel ist, fährt unter der Woche – die besten Reisetage sind Dienstag und Mittwoch, dann wird die Rückreise nicht zur Geduldsprobe. Mit Material der dpa.