Tornados möglich: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Teilen Niedersachsens

Eine Gewitterfront rollt am Dienstagabend auf Teile Niedersachsens zu. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Orkanartige Böen, Starkregen und Tornados sind möglich.

Update, 17 Uhr: Amtliche Warnung vor Windböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt nun die erste amtliche Warnung für die Nordseeküste und die Stadt Bremerhaven heraus. Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 5 Uhr ist mit Windböen bis zu 55 Stundenkilometern - Windstärke 7 - zu rechnen. Der Wind komme aus südöstlicher Richtung.

Erstmeldung: Unwetter am Dienstagabend erwartet

Nach den ersten Gewittern am Montag, die schwere Unfälle in Niedersachsen verursacht haben, kommt die nächste Unwetterfront auf das Land zu. „Die Gewitter ziehen im Laufe des Dienstags vor allem Richtung Nordwesten“, sagte ein Meteorologe des DWD am frühen Dienstagmorgen.

Gegen Abend sei in weiten Teilen Niedersachsens mit unwetterartigen Gewittern zu rechnen. Bis zu 28 Grad erwarten die Meteorologen am Dienstag. Deutlich kühler soll es dann erst gegen Donnerstag werden.

Hohes Unwetterpotenzial am Dienstagabend

Die Vorabinformation über schwere Gewitter gibt der DWD für Dienstagabend zwischen 18 und 2 Uhr in der Nacht heraus. Die Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial ziehen von Benelux auf.

Dabei können orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern und großer Hagel auftreten. Selbst das Auftreten einzelner Tornados sei laut DWD nicht ganz ausgeschlossen. Die Vorhersagen seien aber noch ungenau, erklären die Experten.

Zahlreiche Landkreise in Niedersachsen betroffen

Solch heftige Gewitter treten meist recht lokal auf. Genauere Angaben zum Verlauf des Gewitters werden mit der amtlichen Warnung herausgegeben, so der DWD.

In Niedersachsen können unter anderem folgende Landkreise von den Gewittern betroffen sein: Landkreise Diepholz, Verden, Rotenburg, Oldenburg und an der Nordseeküste. Auch die Städte Oldenburg, Osnabrück und Bremen liegen im möglichen Unwetterbereich.

Mit Material der dpa

Aktuelle Wettervorhersage