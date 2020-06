Auf schwülwarme Luft folgt gewaltiger „Rumms“ - DWD warnt vor „enormen Regenmengen“ am Samstag

Nach schwül-warmer Sommerluft drohen in Niedersachsen und Bremen am Samstag und Sonntag schwere Gewitter und Unwetter mit Starkregen und Hagel. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor „enormen Regenmengen“.

Unwetter drohen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg

Deutscher Wetterdienst warnt

Explosive Wetterlage im Norden bringt Gewitter und Starkregen

Nur kurz konnten die Menschen das warme Wetter genießen. Laut aktueller Vorhersagen der Wetterdienste droht am Wochenende besonders im Norden großes Unwetterpotenzial. Bei sommerlichen Temperaturen drohen schwere Gewitter mit der Gefahr von Unwettern. Von Osten kommt schwülwarme Luft nach Niedersachsen und Bremen, teilten die Meteorologen am Freitag mit.

Warnung vor extremem Unwetter in Niedersachsen, Bremen und Hamburg

Dazu schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Seite: Am Samstag kräftige, gebietsweise auch schwere Gewitter (Unwetter) mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Bzgl. Starkregen vor allem im Nordosten auch extreme Unwetter nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Sonntag nur zögernd nachlassend. Gebietsweise dann auch „nicht-gewittriger“ Starkregen, teilweise unwetterartig.



Weiter heiß es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes: Am Sonntag gebietsweise weiterer, zum Teil heftiger Stark- und Dauerregen, vor allem in einem Streifen diagonal über Deutschland vom Südosten in den Nordwesten. Eingelagert einzelne, teils kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen sowie heftigem Starkregen. Im Nordosten und ganz im Westen und Südwesten geringere Niederschlags- und Gewitterneigung.

Der Deutsche Wetterdienst sieht großes Unwetterpotenzial herannahen. Wo genau es besonders schlimm wird, können die Meteorologen aber nur kurzfristig vorhersagen. Hagel und unwetterartiger Regen: In den kommenden Tagen blitzt und donnert es heftig über Deutschland. Teilweise können bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte. Ab Samstagnachmittag sei das Unwetterpotenzial besonders hoch. Der DWD werde auch erst dann - wenige Stunden zuvor - erkennen können, wo die Gewitter lokal am schlimmsten ausfallen und entsprechende Warnungen herausgeben, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. „Jeder, der sich draußen aufhält oder eine Grillparty plant, sollte die Warnlage verfolgen.“ Diese könne sich innerhalb von ein bis zwei Stunden dramatisch ändern.

Unwetterwarnung vor „enormen Regenmengen“

Problematisch sei, dass über Deutschland ein flaches Tiefdruckgebiet liege und gleichzeitig kaum Wind wehe, so dass die Gewitter lokal auch länger andauern könnten, sagte Friedrich. So könnten „enorme Regenmengen“ zusammenkommen. Auch Sturmböen und Hagel könnten dazu kommen. Für Tornados herrsche jedoch keine spezielle Wetterlage. Die Tiefdruckrinne, die sich quer über Deutschland bilde, könne sich auch noch verschieben, erklärte DWD-Meteorologe Jens Bonewitz. Die Vorhersageunsicherheit sei deshalb relativ hoch.

Halten Sie die Augen offen - könnte auch bei Ihnen ein unruhiges #Wochenende mit #Wettergefahren werden. Da lohnt, bevor es mit dem Rad oder zu Fuß losgeht, meist der Blick in die #Warnwetter-App. Foto: Uwe Bachmann/DWD /kis pic.twitter.com/5snbG1GSK1 — DWD (@DWD_presse) June 12, 2020

Ab Samstagmittag prognostiziert der DWD die höchste Unwettergefahr für einen breiten Streifen „von Niedersachsen/südliches Schleswig-Holstein nach Osten und Südosten über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordhessen bis nach Nordbayern“. Sogar mehr als 50 Liter pro Quadratmeter seien möglich. „Zudem sind lokal größere Hagelansammlungen und örtlich schwere Sturmböen zu erwarten“, erklärte der Wetterdienst.

Nicht besser sieht es für Sonntag aus: Die Tiefdruckrinne mit einem ähnlichen Unwetterpotenzial wie am Tag zuvor verschiebe sich voraussichtlich eher wieder etwas nach Südwesten, „also in etwa in einem breiten Streifen von Niedersachsen über Nordhessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, südliches Brandenburg und Sachsen bis nach Bayern“, erklärte der DWD. Es könne aber noch zu Verschiebungen kommen.

Gewitter - Tipps für draußen

Wenn kein Gebäude in Reichweite ist, in einen Graben oder eine Mulde hocken. Dabei die Füße dicht aneinander stellen und mit den Armen umgreifen.

Den Regenschirm ablegen.

.Hält man sich bei einem Gewitter draußen auf, besteht nicht nur die Gefahr, direkt von einem Blitz getroffen zu werden. Auch Blitzüberschläge sind möglich. Daher sollte man die Nähe zu vielen Gegenständen vermeiden und sich so klein wie möglich machen.

mit Material der dpa