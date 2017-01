Glättegefahr: Schnee und Eisregen ziehen über den Norden

Unwetterwarnung

+ © dpa Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. © dpa

Bremen/Hannover - Die starken Minustemperaturen der vergangenen Tage und einsetzender Eisregen haben am Samstag auf vielen Straßen im Norden und Nordwesten Deutschlands zu gefährlichem Glatteis geführt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für das nordwestliche Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg,heraus.

Aufgrund gefrierenden Regens oder Sprühregens müsse verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Der DWD warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und vor Autofahrten.



Dabei schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage weiter: Heute Mittag ist es stark bewölkt und es gibt zeitweise leichten Schneefall. Von der Nordsee geht der Schnee langsam in Sprühregen über, der auf dem gefrorenen Boden zu Glatteis führt. Im Bergland schneit es auch später weiter. Im Nordwestlichen Niedersachsen steigt die Temperatur auf plus 2 Grad, auf den Inseln plus 6 Grad und entspannt die Glättelage. Im südlichen und östlichen Niedersachsen bleibt es bei Temperaturen um -2 im Oberharz um -5 Grad. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, an der Küste bis zum Nachmittag frisch. In der Nacht zum Sonntag lässt im Bergland der leichte, in Staulagen auch mäßige Schneefall nach. Auch der Sprühregen klingt ab und es wird neblig-trüb. Durch Eis, Schnee und gefrierende Nässe ist es aber weiterhin glatt. Die Temperaturen sinken im Harz auf Werte um -6, im Wendland auf -2 und an der Ems auf 2 Grad. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und weht an der See zunächst mäßig, sonst schwach.





35 Zentimeter Schnee auf dem Brocken

Ausflügler und Winterwanderer lockt der Brocken im Harz aktuell mit einer 35 Zentimer hohen Schneedecke. "Es ist bei schönstem Wetter wunderbar winterlich", sagte Wetterbeobachter Marc Kinkeldey am Samstag auf dem Brockenplateau in 1141 Metern Höhe. Seinen Angaben zufolge bleiben Dauerfrost und Schneedecke auch in den kommenden Tagen erhalten - zumindest garantiert oberhalb von 600 Metern. "Wir erwarten bis Montag sogar noch etwas Neuschnee", sagte er. Laut Harzer Tourismusverband sei der Harz momentan ideal für einen kurzen Winterausflug. 31 von 52 Pisten seien geöffnet und 303 von 708 Loipenkilometer gespurt. Von den vorhandenen Rodelbahnen seien 22 von 35 präpariert, ausgedehnte Winterwanderungen seien in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge auf 193 von 321 Kilometern möglich. In der Westernstadt Pullman City Harz bei Hasselfelde freuen sich Teilnehmer und Zuschauer beim Schlittenhunderennen ebenfalls über den Schnee.

Der Wintereinbruch macht auch den Niederlanden schwer zu schaffen. Nach etlichen Glätteunfällen mit mehreren Verletzten appellierten die Behörden an die Bevölkerung, die Autos am Samstag nach Möglichkeit stehenzulassen. Autofahrer sollten sich nur in dringenden Fällen in den Straßenverkehr begeben. Eisregen habe Straßen in vielen Teilen des Landes in gefährliche Rutschbahnen verwandelt, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt. Auf den Autobahnen des Landes seien allein am Samstagmorgen bereits 165 Unfälle registriert worden. "Nahezu jede Minute bekommen wir weitere Unfallmeldungen", sagte ein Sprecher des Verkehrsinformationsdienstes der Nachrichtenagentur ANP. Amsterdams internationaler Flughafen Schiphol warnte Reisende vor möglichen Verspätungen, obwohl die Start- und Landebahnen in der Nacht zum Samstag mit Schneepflügen freigemacht worden seien. Zu Behinderungen führte der Eisregen auch im Bahnverkehr. Einzelne regionale Strecken wurden wegen vereister Oberleitungen gesperrt.