Warnung vor schweren Gewittern am Abend

Cuxhaven - Nur kurz können Urlauber den Hochsommer im Norden genießen - schon am Mittwochabend drohen Unwetter und Abkühlung. Besonders Besucher des Deichbrand-Festivals sollten bei der Anreise auf Gefahren durch Gewitter achten.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen heute Abend und in der Nacht zum Donnerstag schwere Gewitter mit lokal heftigem Starkregen bis 40 Millimeter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großer Hagel mit Korngrößen bis 4 Zentimer und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer auftreten.

Eine aktuell etwa vom Westmünsterland bis nach Ostsachsen verlaufende Luftmassengrenze komme allmählich nordostwärts voran. Am späten Nachmittag und Abend verstärke sich dann die Gewittertätigkeit im Westen und Nordwesten deutlich, auch das Unwetterpotenzial steige dort rasch an, so der Deutsche Wetterdienst. Eine entsprechende Vorabinformation für die am ehesten betroffenen Regionen wurde ausgegeben.

Als mögliche Gefahren während eines Unwetters gibt der Deutsche Wetterdienst Blitzeinschläge an - dabei bestehe Lebensgefahr.

Deichbrand Festival 2017: So plant ihr eure Anreise

So verhalten Sie sich bei Gewitter:

Während eines Gewitters sollte man nicht duschen und nicht baden. Das rät der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Zur Sicherheit sollte man alle elektrischen Geräte vom Strom nehmen oder einen Überspannungsschutz verwenden.

Handys und schnurlose Telefone lassen sich aber gefahrlos benutzen. Außerdem raten die Experten: Fenster, Roll- und Fensterläden schließen und sich von ungeschützten Öffnungen fernhalten. Wichtig ist, den Kontakt zu allen metallenen Leitungen zu vermeiden, die ins Haus führen - etwa die Telefonleitung, das Antennenkabel, die Fernwärmeversorgung sowie Wasser-, Gas- und Stromleitungen.

Hört man Donner, ist ein Gewitter weniger als zehn Kilometer entfernt. Und ein Gewitter ist erst vorbei, wenn man 30 Minuten lang keinen Donner hört.

Das aktuelle Wetter

Rubriklistenbild: © dpa