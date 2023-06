Schlammschlacht bei der Abfahrt? Unwetterwarnung für den Hurricane-Montag

Wetter-Vorhersage

Wird das Hurricane 2023 noch einmal von Unwettern heimgesucht? Meteorologen meinen, es kann zu Gewittern kommen und sprechen eine Unwetterwarnung aus.

Scheeßel – Es ging also doch nicht ohne Regen auf dem Hurricane 2023: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zwar örtlichen Starkregen und „starke Gewitter“ für Gebiete östlich der Weser am Samstag angekündigt, andere Wettermodelle gingen jedoch nur von wenig Niederschlag während des Festival-Samstags aus. Kurzzeitig ging aber doch auf dem Hurricane mit Platzregen und Gewitter die Welt unter. Gibt es auch am Sonntag einen Wolkenbruch? Und wie wird das Wetter am Montag, an dem die Festivalbesucher abreisen? Das Wetter beim Hurricane 2023 im Überblick.

Sonnenschein und Hitze oder Schlammschlacht und Platzregen? Das Hurricane-Wetter für Sonntag und Montag

Samstag, 18:30 Uhr, auf dem Hurricane-Festival: Menschen tanzen, feiern, trinken. Samstag, 18:45 Uhr, auf dem Hurricane-Festival: Gewitter, Platzregen, keine Musik mehr. Sturmböen und sintflutartige Regenfälle unterbrachen das Großevent, den Besuchern wurde angeordnet, kurzzeitig Schutz in ihren Autos zu suchen. Zwar beruhigte sich die Situation schnell wieder, könnte ein solches Szenario aber auch am Sonntag oder Montag eintreten?

Laut Angaben des DWD besticht das Niedersachsen-Wetter am Sonntag vor allem durch Sonnenschein. Es bleibe freundlich und sommerlich warm, abends und in der Nacht zu Montag seien im Südwesten Niedersachsens Gewitter gering wahrscheinlich. Und auch die Meteorologen von wetter.com erklären den Hurricane-Sonntag zum Sonnentag.

+ Nachdem am Samstag, 17. Juni, Platzregen für Pfützen und Schlamm auf dem Festivalgelände des Hurricane 2023 gesorgt hat, ist für Sonntag wieder Sonnenschein angekündigt. Am Montag könnte es jedoch zu starken Gewittern kömmen, eine Unwetterwarnung wurde ausgesprochen. © Lars Penning/dpa

So soll es im Laufe des Tages auf dem Hurricane-Gelände bis zu 27 Grad warm werden, Sonne und Wolken wechseln sich ab. In der Nacht kühlt es runter auf 19 Grad, es bleibt bedeckt. Insgesamt seien bis zu 15 Sonnenstunden möglich.

Abreise beim Hurricane 2023: Meteorologen sprechen Unwetterwarnung für Scheeßel am Montag aus

Am Montag ist der Spaß vorbei, die Hurricane-Besucher müssen die Heimreise antreten. Wird diese durch den Staub und die Trockenheit der vergangenen Tage und dem jetzt etwas angeweichten Boden durch das Unwetter am Samstag zu einer Schlammschlacht?

Kurz gesagt: vielleicht. Nach Angaben von wetter.com besteht für den Montagmorgen eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. So soll es insbesondere zwischen 5 und 6 Uhr morgens zu leichtem Regen kommen. wetteronline.de spricht hingegen von einem entspannten Vormittag. Doch Vorsicht: gegen Mittag soll es den Angaben zufolge zu Schauern und Gewittern kommen. Auch gibt wetteronline.de eine Unwetterwarnung am Montag für das Gebiet um Scheeßel an. Die Temperaturen sollen im Tagesverlauf bis auf 28 Grad klettern.

