Überschwemmung und Starkregen droht Niedersachsen: Unwetterfront soll Norden treffen

Gewitter, Starkregen, und die Gefahr vor Überschwemmungen: Experten sagen Unwetter in Niedersachsen voraus – und sprechen Warnungen aus.

Hannover/Bremen – Der Sommer scheint temporär vorbei zu sein: Denn eine Unwetterfront, die auf Niedersachsen treffen soll, bringt die Gefahr vor Gewittern, Starkregen und damit auch vor örtlichen Überschwemmungen mit sich. Die Wetter-Experten warnen vor dem „großen Knall“ im Norden.

Überschwemmung, Gewitter, Starkregen: Unwetter ziehen über Niedersachsen hinweg

Eine Unwetterfront zieht von Westen über Deutschland hinweg – und trifft dabei auch den Norden. Nach der Wetter-Achterbahn der vergangenen Woche, wird sich das Wetter in Niedersachsen am Freitag, 25. August, zwar zunächst noch einmal recht sommerlich zeigen – schwüle Hitze ist angekündigt – im Tagesverlauf soll es aber knallen. Gewitter und Starkregen prallen auf Norddeutschland.

Überschwemmungen möglich? Starkregen in Niedersachsen können bis zu 30 Liter pro Quadratmeter bringen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Unwetter am Nachmittag auf Niedersachsen treffen. Dabei sollen die Gewitter so heftig ausfallen, dass örtlich Unwettergefahr herrscht. Starkregen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit seien möglich. Sollte es ganz schlimm kommen, herrscht örtlich auch eine Unwettergefahr mit Niederschlagsmengen um die 30 Liter pro Quadratmeter.

Dann könnte es sogar zu kleineren Überschwemmungen kommen. Denn laut DWD kann Starkregen überall auftreten und dann zu schnell ansteigenden Wasserständen führen. Auch die Gefahr vor Bodenerosion sollte je nach Gebiet nicht unterschätzt werden.

Wetter-Warnung in Niedersachsen: Unwetter, Starkregen und Sturm haben den Norden im Griff

Ebenso soll es stürmisch werden, berichtet der DWD weiter. Im Binnenland seien Böen um die 70 km/h möglich. An der Küste spricht der Wetterdienst sogar eine Warnung vor dem starken Wind für Freitag aus.

Ostfriesische Küste: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort (bis 74 km/h) aus Südwest.

Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort (bis 74 km/h) aus Südwest. Elbmündung: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest.

Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest. Seegebiet Helgoland: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest.

Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest. Nordfriesische Küste: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest.

Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus (bis 74 km/h) Südwest. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Strichweise Gewitterböen von 9 Beaufort (bis 88 km/h) aus Südwest

Wo genau welche Warnung auftritt, können Interessierte über die Internetseite des DWD, herausfinden. Auch die Unwetterzentrale, die seit den frühen Morgenstunden des Freitags für große Teile Niedersachsens mit einer gelben Warnstufe vor den aufziehenden Unwettern in Niedersachsen warnt, bietet diesen Service an.

Nicht nur der Norden, auch der Süden Deutschlands und Österreich haben mit den Unwettern zu kämpfen. In Bayern wurden durch die Gewitter mehrere Menschen verletzt. Weiter südlich, in Österreich, sind mehrere Wohnhäuser durch einen Erdrutsch beschädigt worden.

Es bleibt durchwachsen: Das Niedersachsen-Wetter am Wochenende

Das droht dem flachen Niedersachsen hoffentlich nicht. Und auch der Wetterverlauf am Wochenende deutet auf eine Beruhigung des Unwetter-Potenzials hin. Am Samstag bleibt es tagsüber wechselnd bewölkt, Schauer und vereinzelte Gewitter sind möglich. Dabei sind Temperaturen bis zu 23 Grad erwartet, so der DWD.

Und auch am Sonntag wird es wechselhaft im Norden. Ein Wechsel aus Sonne und Wolken soll das Wetter in Niedersachsen bestimmen. Dabei kann es auch mal zu teils kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen betragen 22 Grad.