Chlorgas tritt nach Blitzeinschlag aus: Familie muss während Gewitter evakuiert werden

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Unwetter in Niedersachsen hinterlassen Schäden: Ein Blitz ist in einen Technikraum eingeschlagen. Chlorgas ist ausgetreten – Großeinsatz.

Landkreis Rotenburg – Unwetter, Gewitter, jede Menge Blitze: Über Niedersachsen fegte am Sonntagabend, 9. Juli, eine große Gewitterfront hinweg. Der DWD warnte vor dem Wetter-Chaos. In Bothel im Landkreis Rotenburg ist es in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Blitz ist in das Technikhaus des ansässigen Freibades eingeschlagen. Hoch gefährliches Chlorgas wurde freigesetzt.

Familie muss evakuiert werden: Blitz schlägt während Gewitter in Technikraum ein, gefährliches Chlorgas tritt aus

Ein lauter Knall, dann die schrillenden Sirenen: Als aufgrund des Unwetters am Sonntagabend in Niedersachsen ein Blitz in das Technikhaus des Freibades einschlug, lösten sich die Ventile der dortigen Chlorgasbehälter. Die Gaswarnanlage löst automatisch aus. Anwohner alarmieren die Feuerwehr, die wiederum den Gefahrgutzug des Landkreises alarmiert. Ein Dekontaminationsplatz wird aufgebaut.

Wetter in Niedersachsen macht den Einsatz schwer: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach dem Aufbau schlug das Wetter jedoch erneut zu – die Windrichtung änderte sich abrupt. Damit die Einsatzkräfte nicht im Wind – und damit in Richtung der giftigen Gase – standen, mussten die Feuerwehrleute das Equipment stehenlassen und den Bereitstellungsplatz wechseln.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Ein Blitz ist während des Unwetters am 9. Juli in einen Technikraum eines Freibades eingeschlagen. Gefährliches Chlorgas ist ausgetreten. © JOTO

In speziellen Chemikalien-Schutzanzügen betraten die Feuerwehrleute den Technikraum des Freibades. Nachdem Notkappen über die Gasflaschen mit Chlorgas gestülpt werden konnten, war die Gefahr gebannt. Um 2 Uhr war der gefährliche Einsatz beendet, rund 100 Feuerwehrleute verschiedener Wehren sind vor Ort gewesen. Zwar musste aufgrund des Gases eine Familie, die in der Nähe wohnt, evakuiert werden, verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand.