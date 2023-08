Sonne und Gewitter in Niedersachsen: Bilder zeigen Wetter-Wirrwar am vergangenen Wochenende

Von: Lia Stoike

Während manche in Niedersachsen einen traumhaften Sonnenaufgang genießen konnten, zogen Fronten heftiger Gewitter an anderer Stelle über das Land. Teilweise formten sich trichterförmige Wolken. (Symbolbild) © dpa/Monika Zucker/Moritz Frankenberg

Sonne, Sturm, Gewitter – Das Wetter-Wirrwarr hatte Niedersachsen am vergangenen Wochenende fest im Griff. So erlebten es die Einheimischen.

Niedersachsen – Die Bäume werden vom Wind durchgeschüttelt, starker Regen fällt vom Himmel, sodass kaum die Hand vor Augen zu sehen ist und dann ein lauter Knall. Das skizzierte Bild ist jenes, was sich vielen Einheimischen am vergangenen Wochenende in Niedersachsen gezeigt hat. In Bremen zog ein Unwetter regelrecht wie eine Walze über die Stadt. In den sozialen Medien teilen sie ihre Erfahrungen und zeigen das Ausmaß der Unwetter in Fotos und Videos.

Wetter-Wirrwarr am vergangenen Wochenende: Niedersachsen zeigt Bilder

„Schaltet mal eure Kopfhörer ein und gebt euch einfach mal diese Akustik“, schreibt ein Mann aus Papenburg auf seinem Facebook-Profil. Etwa 25 Minuten zuvor sei über der Stadt an der Ems ein kleines Gewitter über seinen Kopf hinweg gezogen. Er zeigt ein Video, das vermutlich seinen Garten zeigt. Kaum Wind ist in den Bäumen zu sehen – die buchstäbliche Ruhe vor dem Sturm. Verheißungsvolles Grummeln und dunkle Gewitterwolken zeigen: Hier geht es gleich zur Sache. Doch nicht jeder ist so begeistert und fasziniert von dem Naturschauspiel.

Nicht für jeden sind die Gewitter und Schauer am vergangenen Woche faszinierend gewesen. Umgestürzte Bäume sowie Äste auf der Fahrbahn oder vollgelaufene Keller hielten die Feuerwehren in Niedersachsen am vergangenen Wochenende auf Trab. Ob in Celle, Landkreis Cuxhaven oder auch in der Stadt Lütjenburg – vielerorts hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Das geht aus diversen Pressemitteilungen der Polizeistellen in Niedersachsen hervor.

Feuerwehren im Einsatz: Wetter-Wirrwarr sorgt durch starken Regen für volle Keller in Niedersachsen

Die Feuerwehr der Stadt Lütjenburg teilt einen Einsatz am vergangenen Freitagabend. Starke Regenfälle hatten dafür gesorgt, dass vor Ort mehrere Keller sowie eine Laderampe voller Wasser standen. Es ist einer von vielen Facebook-Beiträgen, die Freiwillige Feuerwehren am vergangenen Wochenende mit anderen teilen.

Dass Unwetter über Niedersachsen hinwegziehen, gehört vermutlich dazu, wie Fischbrötchen oder Strandkörbe zur Nordseeküste. Immer wieder kommt es durch schwere Stürme sogar zu Orkanen. Am vergangenen Wochenende traf diese Sturmintensität glücklicherweise in Niedersachsen nicht zu. In der Geschichte des Bundeslandes gab es allerdings immer wieder große Schäden durch solche Unwetter, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Tatsächlich fotografierten Sturmjäger in Ostfriesland aber eine trichterförmige Wolkenformation an einer Gewitterfront an der Nordsee. Wie im Facebook-Post beschrieben wurde sie von den Sturmjägern erstmalig in Hagermarsch, mit Blickrichtung zur Ostfriesischen Insel Juist entdeckt. Etwa 10 Minuten später dann auch in der Ostermarsch, ebenfalls mit Blickrichtung zu den Ostfriesischen Inseln Norderney und Juist.

Unter dem Beitrag teilten unzählige Anwohner und Urlauber ihre Fotos und Videos von der markanten Wolkenformation. Obwohl laut Sturmjäger die Trichterform nur etwa 10 Minuten zu sehen war, faszinierte das Ausmaß der Wolkenfront viele Menschen. Während in Teilen Niedersachsens Gewitter tobten, konnten Einheimische am Deich bei Bremerhaven einen traumhaft schönen Sonnenaufgang genießen.

Ein Mann aus der Region hielt den Augenblick mit seiner Kamera fest und wünschte: „Guten Morgen und ein schönes Wochenende mit dem Blick zum Sonnenaufgang über den Deich und die Weser Richtung Bremerhaven-City.“