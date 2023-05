Blitz schlägt in Bushaltestelle ein – in der zwei Kinder warten

Von: Marcel Prigge

Im Emsland ist ein Blitz in eine Bushaltestelle eingeschlagen, in der sich zwei Kinder befanden. Beide blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Landkreis Emsland – In den vergangenen Tagen ist es in Niedersachsen vermehrt zu Gewittern gekommen. Und auch für die kommenden Tage soll es Unwetter über dem Norden geben. Dass sich Menschen, die sich im Freien aufhalten, dabei sehr vorsichtig sein sollten, zeigt ein Fall aus dem Landkreis Emsland. Denn in Klein Stavern ist ein Blitz in eine Bushaltestelle eingeschlagen – während dort zwei Kinder warteten.

Blitz schlägt in Bushaltestelle ein: Wartende Kinder bleiben glücklicherweise unverletzt

Am vergangenen Freitag, 5. Mai 2023, zog ein Unwetter über die rund 1000 Einwohner großen Gemeinde. Unvermittelt schlug gegen 7 Uhr am Morgen ein Blitz in eine Bushaltestelle ein. In dieser befanden sich ein 12-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen, wie der Norddeutsche Rundfunk jetzt berichtete.

Ein Blitz ist im Emsland in eine Bushaltestelle eingeschlagen, in der sich zwei Kinder befanden. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. (Symbolbild) © Bernd März/Imago

Unfassbares Glück im Unglück: Beide Kinder blieben unverletzt. Und das, obwohl zum einen Glas vom Dach der Haltestelle herunterfiel und zum anderen der Junge selbst vom Blitz getroffen worden sei. Dieser saß zum Zeitpunkt des Einschlages auf der Metallbank des Wartehäuschens. Er habe lediglich ein Kribbeln im Oberschenkel gespürt, wie er im Gespräch mit dem NDR erklärte. Der Junge habe keine Beschwerden, auch zwei EKGs in einem Krankenhaus blieben unauffällig.

Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden gering: „Sie entspricht etwa derjenigen, im Lotto einen Sechser mit Superzahl zu gewinnen“

Wie Diplom-Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt, ist die Wahrscheinlichkeit, als Fußgänger im Freien vom Blitz getroffen zu werden, sehr gering. „Sie entspricht etwa derjenigen, im Lotto einen Sechser mit Superzahl zu gewinnen“, heißt es in einem Schreiben des DWD. Zudem würden etwa zwei Drittel aller vom Blitz getroffenen Menschen überleben. „In Deutschland sind im langjährigen Mittel jeweils 3 bis 4 Blitztote zu beklagen, die ausschließlich durch Blitze verursachten materiellen Schäden betragen rund zwei Millionen Euro.“

Dennoch sollte man sich bei Gewittern schützen. In Autos oder in Gebäuden mit ordnungsgemäßen Blitzschutzanlagen bestehe normalerweise keine Gefahr, heißt es weiter. Dennoch sollte man im Zweifelsfalle auf Festnetztelefonate, Wannenbäder und Duschen verzichten. Das zeigt auch ein Fall aus dem Landkreis Vechta. Dort ist ein Blitz in das Dach eines Hauses eingeschlagen. Der Blitz ist in der Nähe des metallischen Ofenrohrs eingeschlagen und hatte sich den Weg an Stromleitungen entlang ins Erdreich gesucht. Dabei sind Stromkabel und Isolierungsmaterial am Dach in Brand geraten.