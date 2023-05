Unwetter in Niedersachsen: Blitz schlägt in Wohnhaus ein

Von: Marcel Prigge

Aufgrund der Unwetter, die zurzeit vereinzelt über Niedersachsen auftreten, ist ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Die Stromleitung geriet in Brand.

Vechta – Blitzeinschlag in ein Wohnhaus: Am Freitag, 5. Mai 2023, ist ein Unwetter über den Landkreis Vechta in Niedersachsen gefegt. Nach einem lauten Knall stellte eine Bewohnerin in Neuenkirchen-Vörden fest: Ein Blitz ist in das Haus der Nachbarn eingeschlagen. Rauch quoll aus dem Dach.

Blitz schlägt in Wohnhaus ein: Unwetter in Niedersachsen hinterlassen deutliche Spuren

Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta berichtet, ereignete sich der Blitzeinschlag am Gerhard-Hauptmann-Weg. Nach einem lauten Knall und einem kurzen Blick auf das Dach der Nachbarn informierte eine Frau die Feuerwehr.

Ein Blitz ist in ein Wohnhaus im Landkreis Vechta eingeschlagen. Über Niedersachsen zogen einige Gewitter und Unwetter. © Nord-West-Media-TV

„Bei Eintreffen der Feuerwehren Neuenkirchen, Vörden und Damme war keine Rauchentwicklung mehr vorhanden, jedoch konnten bei der Überprüfung Schmorschäden unter anderem an der Dämmung sowie rausgesprungene Dachpfannen festgestellt werden“, heißt es im Einsatzbericht der Polizei.

Blitz setzt Stromleitung in Brand: 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach Angaben von Nord-West-Media TV sei das Dach von einer Drehleiter aus begutachtet worden. Der Blitz sei in der Nähe des metallischen Ofenrohrs eingeschlagen und habe sich den Weg an Stromleitungen entlang ins Erdreich gesucht. Dabei seien Stromkabel und Isolierungsmaterial am Dach in Brand geraten.

Wie Verhalten bei einem Blitzeinschlag? Die Einsatzkräfte raten in diesem Zusammenhang: Bei Blitzeinschlag die Feuerwehr rufen. Die Spezialisten kontrollieren das Haus und können Bandstellen professionell ablöschen. Möglicherweise entstehender Rauch und Feuer können gefährlich sein.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Feuerwehr war mit rund 40 Personen im Einsatz.