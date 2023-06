Wann die Kampfjets der Übung „Air Defender“ über Niedersachsen unterwegs sind

Von: Lia Stoike

Bei der Übung „Air Defender 23“ trainieren 25 Nationen gemeinsame Luftoperationen, auch über Niedersachsen. (Symbolfoto) © Imago/localpic/Panthermedia/kreiszeitung.de Fotomontage

Es ist die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO: die Übung „Air Defender 23“. Auch über Niedersachsen sind die Kampfjets unterwegs. Alle Infos im Überblick.

Niedersachsen – Es wird laut in und um Niedersachsen: Zwischen dem 12. und 23. Juni trainieren Luftstreitkräfte der Bundeswehr sowie der NATO unter der Führung der Luftwaffe Luftoperationen. Es ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Das teilt die Bundeswehr über ihre Website mit. Insgesamt 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit 250 Luftfahrzeugen nehmen daran teil. Welche Auswirkungen das auf die Bevölkerung hat und wann die Flieger in der Luft sind – ein Überblick.

Kampfjets der Übung „Air Defender“ über Niedersachsen: Lärmbelästigung möglich

„Viele der 18 beteiligten Nationen stationieren ihre Luftfahrzeuge während Air Defender 2023 auf deutschen Fliegerhorsten“, so die Bundeswehr. Insbesondere die Standorte Wunstorf bei Hannover sowie Jagel bei Schleswig seien Dreh- und Angelpunkte während der anstehenden Übung. Hauptsächlich während der Start- und Landephasen der Maschinen kann es zu einer höheren Lärmbelastung als sonst üblich für die Bevölkerung kommen.

Der Übungsraum „Ost“ wird zwischen 10 und 14, der Übungsraum „Süd“ zwischen 13 und 17 und der nördliche Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für die militärische Nutzung zeitweise reserviert sein, teilt die Bundeswehr auf ihrer Website mit. „Nachts und am Wochenende finden keine Übungsflüge statt.“ Ziel sei es, Luftoperationen mit verbündeten Luftstreitkräften zu üben. Optimierung und Ausweitung der Kooperation teilnehmender Nationen stehen im Fokus. Während der Übungen kann Lärm entstehen.

Während „Air Defender 23“: Bundeswehr versucht Lärm möglichst gering zu halten

„Die Luftwaffe will die Belastung durch Fluglärm so gering wie möglich halten, beispielsweise durch die Nutzung von Luftraumkorridoren über dünn besiedelten Gebieten“, so die Bundeswehr. Zudem werden die Gebiete für die Übung „Air Defender 23“ weiträumig verteilt und zeitlich gestaffelt, damit es nicht zu punktuellen Lärmbelästigungen kommt. Dennoch steht fest: „Gänzlich verhindern lässt sich der Fluglärm nicht.“

Diese Nationen nehmen an der Übung „Air Defender 23“ teil

Nato-Mitglieder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich

Nicht-Nato-Mitglieder: Japan (enger Partner der Nato), Schweden (Nato-Mitgliedschaft beantragt)

Die drei Luftübungsräume werden außerdem zeitversetzt und nie zeitgleich für bis zu vier Stunden täglich militärisch genutzt, so die Bundeswehr. In diesem Zeitfenster können Flugzeuge des öffentlichen Flugverkehrs nicht starten oder landen. „In enger Zusammenarbeit mit den für die Flugsicherung zuständigen Behörden, den Fluglinien sowie den zivilen Flughäfen werden Abläufe und Verfahren derzeit optimiert, um die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr weitestgehend zu minimieren.“

Durch „Air Defender 23“ Übung: 50.000 Minuten Verspätung der Fluglinien?

Die Fluglotsengewerkschaft (GdF) hatte allerdings eine andere Prognose aufgestellt, so die Deutsche Presseagentur. „Die Militärübung ‚Air Defender‘ wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte Matthias Maas, GdF-Vorsitzender. Er verwies auf ein von der europäischen Flugsicherungsorganisation „Eurocontrol“ errechnetes Szenario, das bis zu 50.000 Minuten Verspätung pro Tag der Übungen von „Air Defender 23“ ausweist.