Meeresspiegel steigt: Diese Insel in der Nordsee wird untergehen

Von: Marcel Prigge

Der Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen. Deshalb haben es einige Landstriche besonders schwer. Diese Insel in der Nordsee wird in Zukunft untergehen.

Memmert – Der Klimawandel lässt auch weiterhin die Temperaturen ansteigen und die Polkappen schmelzen. Bedeutet langfristig: Der Meeresspiegel steigt. Das bedroht insbesondere die Küsten und die Inseln – auch in Niedersachsen. Ein Beispiel für eine Insel, die es aufgrund des Klimawandels bald nicht mehr geben wird, ist die Nordseeinsel Memmert.

Der Klimawandel und seine Folgen: Memmert in Niedersachsen wird in Zukunft untergehen

Memmert – eine ostfriesische Insel südwestlich der Insel Juist – hat etwa nur eine Fläche von fünf Quadratkilometern. Dennoch ist sie Heimat vieler Tierarten und ist deshalb auch Vogelschutzinsel. Bis zu 160 verschiedene Vögel kommen auf Memmert zusammen, ansonsten ist die Insel unbewohnt, bis auf einen Vogelwart, der zeitweise auf der Insel lebt.

Dem Untergang geweiht: Die Nordseeinsel Memmert wird aufgrund des steigenden Meeresspiegels in den kommenden Jahrzehnten im Meer verschwinden. © Imago

Doch das wichtige Vogelschutzgebiet ist dem Untergang geweiht. Das Schmelzwasser der Polkappen und der dadurch steigende Meeresspiegel lässt Memmert im Meer versinken. Daneben bedrohen auch wiederkehrende Hochwasser und Sturmfluten die Insel, da so der Sand des Eilands abgetragen wird. In einer Modellrechnung der Hafencity Universität Hamburg ist nun herausgekommen: Die Insel wird um Jahr 2100 nicht mehr zu sehen sein – und das auch nur bei einem moderat steigendem Meeresspiegel. Zuerst hatte t-online berichtet.

Chance auf Rettung der Insel? Sandbank könnte mit Memmert zusammenwachsen

Demnach würden die Forscher in der Modellrechnung von einem Temperaturanstieg von 1,8 Grad – und nicht der momentanen künftigen Erderwärmung von 2,7 Grad – ausgehen. Dennoch würde Memmert verschwinden. Auch die Südseite Juists wäre dann untergegangen, denn die Inseln ohne Deiche in der Nordsee haben wenig Chancen.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt jedoch. Bis zum Jahr 2100 werde sich das Wattenmeer ohnehin noch verändern. So werden Sandbänke wie die Kachelotplate westlich von Memmert weiter anwachsen. So sehr, dass es zu einem Zusammenschluss mit der Insel in 50 Jahren kommen könnte. Vielleicht wird die Plate bis dahin auch nicht mehr bei Sturmfluten überflutet und eine neue Insel entsteht.