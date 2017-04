Herrenloser Bagger gibt Rätsel auf

Wem gehört der in Bensdorf abgestellte Schaufelbagger?

Bensdorf - Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt die Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Beamten versuchen seit Tagen, das Schicksal eines herrenlosen Schaufelbaggers zu klären.

Die Baumaschine sei vor gut zwei Wochen von Unbekannten in der Ortschaft Bensdorf am Straßenrand abgestellt worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Seither habe sich niemand mehr um den Bagger gekümmert.

Alle Bemühungen, den Eigentümer des schweren Gerätes zu ermitteln, seien bislang erfolglos gewesen. Möglicherweise sei der Bagger irgendwo gestohlen worden, ohne dass dies bisher aufgefallen sei, sagte der Polizeisprecher. Vielleicht habe der Besitzer das Gerät aber auch nicht mehr haben wollen und einfach abgestellt.

dpa