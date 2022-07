Mit Transporter betrunken gegen Baum gefahren: Mann schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Mann in der Nähe von Cuxhaven schwer verletzt worden. Er ist mit seinem Transporter und 1,1 Promille im Blut frontal gegen einen Baum gefahren. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Ein 32-Jähriger ist am Montag von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Transporter frontal gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei ist der Mann betrunken gewesen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wurster Nordseeküste – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag, 18. Juli 2022, in der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen gekommen. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer eines Transporters betrunken gegen einen Baum gefahren. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mann schwer verletzt: Mit Transporter betrunken frontal gegen Baum gefahren

Wie die Polizei berichtet, ist es gegen 19:00 Uhr auf dem Wanhödener Weg zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Land Hadeln sei mit seinem Transporter in Richtung Wanna unterwegs gewesen. Hierbei sei er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte frontal mit einem Baum, der am Fahrbahnrand stand.

Autounfall bei Cuxhaven: Mann hatte 1,1 Promille im Blut

Der Mann sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“, heißt es im Einsatzbericht. Ein Alkoholvortest habe einen Wert von über 1,1 Promille ergeben. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Transporter sei bei dem Unfall erheblich beschädigt worden. „Es ist von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen“, so die Polizei.

