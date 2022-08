Frontal gegen Auto geprallt: 34-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

+ © dpa/Stefan Puchner In Werlte ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen am Unfallort. (Symbolbild) © dpa/Stefan Puchner

Ein Motorradfahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Er prallte mit einem VW einer 26-Jährigen zusammen. Der Mann starb noch am Unfallort.

Werlte – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag, 12. August 2022, in Werlte im Landkreis Emsland in Niedersachsen gekommen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer prallte frontal gegen ein Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

Frontal gegen Auto geprallt: 34-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Nach Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim war der 34-Jährige auf seinem Motorrad am Freitag gegen 17:15 Uhr in Richtung Wehm unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem VW einer 26-Jährigen zusammen.

Schwerer Verkehrsunfall in Werlte: Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen am Unfallort

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die VW-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Straße war aufgrund des Polizeieinsatzes und der Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

