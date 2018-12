Schwere Unfälle fordern Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu Weihnachten

Niedersachsen - Mehrere schwere Unfälle überschatten die Weihnachtsfeiertage. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in Niedersachsen rund um Heiligabend bei zahlreichen Einsätzen gefordert.

Mitten im Weihnachtsverkehr kommt es in Niedersachsen durch Unfälle zu vorübergehenden Sperrungen auf den Autobahnen. Kilometerlange Staus sind die Folge.

Auf der viel befahrenen Autobahn 2 hat ein schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen und sieben Verletzten zu langen Staus geführt. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Kleinwagen wird auf A2 durch die Luft geschleudert - Sieben Verletzte

Der Unfall auf der Autobahn 2 war nach Darstellung der Polizei offenbar Folge eines verhängnisvollen Spurwechsels. Dabei kam ein Auto so ins Schlingern, dass es über alle drei Fahrstreifen schleuderte und mit Wucht in einen langsam fahrenden Kleinwagen krachte, der auf den Parkplatz Röhrse Süd abbiegen wollte. "Dieser Wagen wurde katapultmäßig über die Hälfte des Parkplatzes geschleudert und blieb auf dem Dach liegen", sagte ein Polizeisprecher.

Unfall auf A2 Folge eines verhändnisvollen Spurwechsels

Nach dem Rammen des Kleinwagens raste das außer Kontrolle geratene Fahrzeug dann laut Feuerwehr über den Parkplatz in ein weiteres Auto - dabei wurde ein Kind leicht verletzt. Der Fahrer des außer Kontrolle geratenen Autos ist schwer verletzt. Die Rettungskräfte fanden bei der Ankunft ein weit gestreutes Trümmerfeld vor. Erschwert wurden die Arbeiten zudem, weil es sich bei einem der Unfallwagen um einen Elektrowagen der Marke Tesla handelte. Die Feuerwehr musste erst einmal beim Hersteller in Erfahrung bringen, wie ein derartiges Modell stromlos geschaltet werden kann.

30-Jähriger stirbt bei Unfall in Großenkneten

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Großenkneten (Kreis Oldenburg) aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Das Auto war nach den Angaben der Polizei in der Nacht zum Dienstag aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Sattelzug geprallt. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und starb nach seinem Transport in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von rund 9000 Euro.

Lebloser Fahrer in Tanklastzug auf A 39

Für eine zweieinhalbstündige Sperrung der Autobahn 39 in Richtung Hamburg sorgte ein Tanklastzug, der an der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen war. Eine Funkstreife entdeckte in der Fahrerkabine zwischen den Anschlussstellen Winsen Ost und Winsen West den leblosen Fahrer. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann auf dem Weg nach Hamburg seine Frau telefonisch über sein Unwohlsein informiert.

Im Landkreis Aurich stirbt ein 76-jähriger Autofahrer

Unabhängig voneinander wurden am Montag bei weiteren Unfällen im Lande mindestens zwei weitere Menschen getötet. Im Landkreis Aurich kam ein 76 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und starb. Eine 61-Jährige im Landkreis Verden kollidierte ebenfalls mit einem Baum - sie überlebte schwer verletzt.

Fußgänger stirbt in Northeim

Bei einem mitternächtlichen Unfall kurz vor dem Ortsausgang des Northeimer Ortsteils Hohnstedt ist ein 61-Jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, war der Mann kurz vor Mitternacht am späten Sonntagabend von einem 21 Jahre alten Autofahrer erfasst worden. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer noch an der Unfallstelle.

Weitere Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen

Großeinsatz für die Feuerwehr an Weihnachten: Ein Feuer hat in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember in Achim ein Wohnhaus komplett zerstört.

Dicker Fund der Bremer Polizei vor Weihnachten: Einsatzkräfte der Bremer Polizei durchsuchten am Sonntagabend zwei Wohnungen in Osterholz und Obervieland und beschlagnahmten dabei knapp 70 Kilogramm Cannabis. Eine 49 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

dpa/pol/hh