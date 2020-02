Unfall an Stauende führt zu Sperrung der Autobahn 1 bei Wildeshausen

Strecke wieder freigegeben

+ © NonstopNews Ein Kleintransporter ist auf der A1 in ein Stauende gefahren. © NonstopNews

An einem Stauende auf der Autobahn 1 ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Die Strecke nach Hamburg wurde daraufhin bis in den Mittag voll gesperrt.