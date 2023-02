20-Jähriger fährt betrunken gegen Baum – schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Nachdem in Oldenburg ein 20-Jähriger gegen einen Baum gefahren ist, nahmen Polizisten den Verkehrsunfall auf. Dabei erkannten sie, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. (Symbolbild) © -

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Oldenburg gekommen. Ein 20-Jähriger ist betrunken gegen einen Baum gefahren.

Oldenburg – Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 13. Februar, in Oldenburg schwer verletzt worden. Der Mann ist aus bisher unbekannter Ursache gegen einen Baum gefahren.

Nach Kollision mit Baum: Mann konnte sich selbst schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien

Wie die Polizei Oldenburg berichtet, fuhr der Mann aus der Gemeinde Rastede gegen 23:10 Uhr mit seinem Opel auf der Rasteder Straße in Richtung Wiefelstede in Niedersachsen. „An der Einmündung in die Bokeler Landstraße touchierte der Fahrzeugführer zunächst die Beschilderung einer Verkehrsinsel, fuhr über die Einmündung hinweg und prallte frontal gegen einen Baum“, heißt es in einem Bericht der Beamten. Der Mann, der allein im Auto saß, konnte sich allein aus dem stark beschädigtem Opel befreien.

Schwerer Unfall in Oldenburg: Betrunkener 20-Jähriger fährt gegen Baum

Schwer verletzt sei er dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholbeeinflussung beim 21-Jährigen fest. Wie betrunken der Mann während des Verkehrsunfalls war, teilt die Polizeiinspektion Oldenburg nicht mit. Gegen den 20-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

