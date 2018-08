Berauschter Autofahrer rast durch Dörfer und rammt Streifenwagen

Rütenbrock - Weil er ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in eine Zollkontrolle geraten war, ist der 34-jährige Autofahrer vor den Beamten geflüchtet. Infolge der Verfolgungsjagd rammte der 34-Jährige einen Streifenwagen, dessen Fahrer ihn zum Anhalten zwingen wollte.

Der 34-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer hatten am Montagabend bei der Einreise aus den Niederlanden in das Bundesgebiet die Bundesstraße 408 am ehemaligen Grenzübergang Rütenbrock (Landkreis Emsland) befahren, als Osnabrücker Zöllner das Fahrzeug zu einer Kontrolle anhalten wollten, heißt es in einer Meldung des Hauptzollamts Osnabrück.

Demnach beschleunigte der Fahrer daraufhin sein Auto und flüchtete Richtung Lindloh. Die Ermittler nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der mit hoher Geschwindigkeit durch weitere Ortschaften fuhr.

Ein weiterer Beamter, der zur Unterstützung gerufen wurde, setzte seinen Dienstwagen laut der Mitteilung vor das Fluchtfahrzeug, um dieses herunterzubremsen und es an der rechtsseitigen Leitplanke zum Stehen zu bringen. Hierbei fuhr das Fluchtfahrzeug, was sich zu diesem Zeitpunkt wieder auf der B408 aus Richtung Haaren befand, seitlich in den Streifenwagen. Die beiden Flüchtigen und der Zöllner blieben unverletzt.

Bei der anschließenden Befragung gaben beide Fahrzeuginsassen spontan an, dass sie in den Niederlanden Drogen konsumiert hatten und der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Den Flüchtigen drohen nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Rubriklistenbild: © Hauptzollamt Osnabrück