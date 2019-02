Drei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei: Auto kracht gegen Baum

Jesteburg - Die nächtliche Spritztour von drei 16 Jahre alten Jugendlichen hat in der Nacht zum Freitag im Kreis Harburg im Krankenhaus geendet.

Eine Polizeistreife hatte den Wagen wegen seiner unsicheren Fahrweise in Schierhorn bei Hanstedt kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Statt anzuhalten, verschwand das Auto mit hohem Tempo in der Nacht und krachte bald darauf am Ortseingang von Jesteburg gegen einen Baum.

Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer bereits aus dem Auto geklettert. Ein Kumpel, der auf der Rückbank saß, wurde durch das Schiebedach aus dem Wrack gezogen. Eine auf dem Beifahrersitz eingeklemmte 16-Jährige musste die Feuerwehr befreien.

Alle drei wurden schwer verletzt. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht angemeldet. Auf den Jugendlichen kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.

dpa/kom

Rubriklistenbild: © Malte Christians/dpa