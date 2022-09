Unfall nach Amokfahrt in Fürstenau: Frau überfährt Fußgänger und rast auf Bauarbeiter zu

Polizeieinsatz

+ © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. In Fürstenau soll es zu einer Amokfahrt gekommen sein. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Busjaeger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In Fürstenau soll es zu einer Amokfahrt gekommen sein. Ersten Ermittlungen nach soll eine Frau im Landkreis Osnabrück einen Fußgänger überfahren sein.

Fürstenau – Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Osnabrück: Nach ersten Informationen soll eine Frau auf der Bundesstraße 402 bei Fürstennau über mehrere Kilometer eine Amokfahrt verursacht haben. Eine offizielle Stellungnahme der Polizei liegt noch nicht vor. Die Nachrichtenagentur Nord-West-Media TV berichtet über den Vorfall. Demnach soll die Frau in der Nähe einer Tankstelle am Donnerstag, 15. September 2022, einen Fußgänger überfahren haben. Der Mann wurde frontal erfasst und schwer verletzt. Ein medizinischer Notfall bei der Fahrerin kann mit aktuellem Stand wohl ausgeschlossen werden.

Mögliche Amokfahrt in Fürstenau in Niedersachsen: Frau fährt durch Baustelle

Die mögliche Amokfahrt in Fürstenau in Niedersachsen soll die Frau anschließend fortgesetzt haben. Auch wenn die Lage noch unübersichtlich ist, deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass die Fahrerin weiter in einen Baustellenbereich fuhr. Mutmaßlich soll sie versucht haben, mehrere Bauarbeiter zu überfahren. Diese konnten sich allerdings mit einem Sprung aus dem Gefahrenbereich retten.

Die Frau soll anschließend gegen ein Baustellenfahrzeug gefahren sein, wodurch ihr Fahrzeug schwer beschädigt wurde. Erst kurz hinter der Baustelle endete die Amokfahrt in Fürstenau. Die Fahrerin krachte mit ihrem Wagen im Bereich der Bundesstraße 402 und Bundesstraße 214 im Landkreis Osnabrück gegen einen massiven Betonklotz. Auch ein Zaun wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Der Wagen der mutmaßlichen Amokfahrerin soll sich anschließend überschlagen haben. Im gesamten Bereich sollen Wrackteile verstreut liegen.

Lage noch unübersichtlich: Mutmaßlich Amokfahrt in Fürstenau

Welche Gründe zu der mutmaßlichen Amokfahrt führten und welche Maßnahmen derzeit an der Unfallstelle in Fürstenau laufen, ist derzeit noch nicht bekannt. Nord-West-Media TV berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück in die Ermittlungen involviert ist. Unklar ist auch, ob die Frau festgenommen wurde oder in medizinischer Behandlung ist. Derweil kam es im Landkreis Diepholz in Syke zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus.