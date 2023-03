Er wollte bremsendem Auto ausweichen: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Von: Marcel Prigge

Bei einem Unfall ist am Sonntagnachmittag ein 51-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er versuchte einem plötzlich bremsenden Auto auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle.

Buxtehude – Ein Autofahrer bremst auf der Straße, ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer versucht auszuweichen, verliert die Kontrolle über seine Maschine und verunglückt tödlich. Zu diesem tragischen Unfall ist es am Sonntagnachmittag, 26. März 2023, in Buxtehude (Landkreis Stade) in Niedersachsen gekommen. Die Polizei suchen jetzt Zeugen des Vorfalls und den Fahrer des Autos.

Tragischer Unfall in Buxtehude: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Wie es vonseiten der Polizeiinspektion Stade weiter heißt, ereignete sich der Unfall in Buxtehude an der Apensener Straße. Der Moisburger sei zu der Zeit mit seiner Suzuki in Richtung stadtauswärts unterwegs gewesen. Nach Zeugenangaben hätte er gerade stark beschleunigt, als ein vor ihm fahrender PKW bremsen musste.

In Buxtehude im Landkreis Stade ist am Sonntagnachmittag ein 51-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen. © Polizeiinspektion Stade

Der 51-Jährige wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und bremste ebenfalls stark. Dadurch kam er ins Schleudern, fuhr gegen den Bordstein und prallte schließlich im linken Seitenraum gegen einen Baum, wodurch er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog

Rettungshubschrauber vor Ort: Notärzte können dem 51-Jährigen nicht mehr helfen

„Der eingesetzte Rettungsdienst, der Buxtehuder Notarzt und die Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29, der im Jahnstadion gelandet war, konnten sein Leben nicht mehr retten und er verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Beamten in einer Pressemitteilung.

Laut Angaben der Polizei versuchte der Motorradfahrer noch einem vor ihm haltenden Wagen auszuweichen. Dabei habe der 51-Jährige die Kontrolle über seine Maschine verloren. © Polizeiinspektion Stade

Der Zweite Zug der Feuerwehr Buxtehude sei alarmiert worden und unterstützte den Rettungsdienst. Die Feuerwehrleute nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Apensener Straße wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Verkehr konnte mit Unterstützung durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Nach dem Unfall in Buxtehude: Polizei sucht Zeugen und Fahrer des vorausfahrenden Autos

Die Polizei sucht jetzt weitere Unfallzeugen und den Fahrer des hellen Autos, der vor dem Motorradfahrer fuhr und bremste. Er wird als wichtiger Zeuge gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 04161-647115 bei den Beamten zu melden.