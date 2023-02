Unfall mit Schwerverletzter in Delmenhorst

Von: Yannick Hanke

Teilen

In Delmenhorst wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

In Delmenhorst wurde eine 46-jährige Fahrerin eines Elektro-Krankenfahrstuhls bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein Pkw stieß mit ihr zusammen.

Delmenhorst – Schwerer Verkehrsunfall in Delmenhorst am Samstag, 11. Februar 2023. Als ein 55-jähriger Mann aus der kreisfreien Stadt in Niedersachsen gegen 11:15 Uhr mit seinem Pkw VW ID.4 Pro die Bremer Straße in stadteinwärtige Fahrtrichtung befuhr, kam es zum Unglück.

Beim Abbiegen auf den Parkplatz nach rechts zu einem Lidl übersah er die 46-jährige Fahrerin eines Elektro-Krankenfahrstuhls, die den Fußweg der Bremer Straße in stadtauswärtige Fahrtrichtung befuhr.

Pkw stößt in Delmenhorst mit Frau im Elektro-Krankenfahrstuhl zusammen – 46-Jährige schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den die 46-Jährige mitsamt ihrem Krankenfahrstuhl umgeworfen wurde. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrtzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 2.000 Euro.

Ebenfalls in Delmenhorst wurde einer Autofahrerin von einem Radfahrer in den Kopf geschossen. Die Frau wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Verdächtiger konnte derweil von der Polizei festgenommen werden.