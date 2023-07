Unfall mit Radlader fordert zwei Todesopfer – Fahrer war nüchtern

Von: Sebastian Peters

Bei einem Radlader-Unfall in Toppenstedt starben zwei Menschen, zehn Kinder wurden verletzt. Der Fahrer sei, so die Staatsanwaltschaft, nüchtern gewesen.

Toppenstedt – Laut Staatsanwaltschaft Lüneburg war der Fahrer des Radladers, der vor etwa zehn Tagen in Toppenstedt im Landkreis Harburg in einen tödlichen Unfall verwickelt war, nüchtern. Wie am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt wurde, hat die Blutuntersuchung des 44-Jährigen keinerlei Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol- oder Drogenkonsum ergeben. Es wird erwartet, dass das Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls in einigen Wochen vorliegt.

Toppenstedt: Fahrer des Radladers nüchtern und nicht auf Drogen – Ermittlungen laufen weiter

Retter, Augenzeugen und Eltern wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut (Archivfoto) © Sebastian Peters

Am 24. Juni führte der 44-Jährige bei einem Zeltlager eine gefährliche Fahrt mit mehreren Kindern und einem 39-Jährigen in einer Transportbox an der Frontgabel seines Radladers durch. Was als Unterhaltung für die Kinder gedacht war, endete in einer Tragödie:

Die Gitterbox löste sich auf einem Feldweg und die Insassen stürzten aus etwa drei Metern Höhe. Ein fünfjähriger Junge und der 39-jährige Mann starben infolge des Sturzes. Zehn weitere Kinder erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Rund 60 Menschen nahmen an dem privat organisierten Vater-Kind-Zeltlager teil.