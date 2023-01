Unfall mit E-Auto: Riskant und zeitintensiv für die Feuerwehr

Von: Andree Wächter

Ein brennendes E-Auto ist immer noch eine Sensation und eine Herausforderung. Grundsätzlich sind sie genauso sicher wie ein Verbrenner, sagt der ADAC.

Hannover - E-Autos sind ein Standbein der Bundesregierung, um die Klimaziele zu erreichen. Oft dreht sich die Diskussion um das Netz von Ladestationen oder dass es zu wenige E-Autos gibt. Doch es gibt auch nachgelagerte Probleme: Stichwort schwere Unfälle. Feuerwehr und Rettungsdienst haben dann besonders auf den Eigenschutz zu achten.

Grundsätzlich gilt: Alle Autos, die eine Zulassung bekommen, müssen gesetzliche Anforderungen erfüllen, die ein Höchstmaß an Sicherheit für die Autofahrer garantieren sollen. Dabei ist es egal, ob ein Fahrzeug mit Benzin oder Diesel, Erd- oder Flüssiggas oder mit einer Batterie elektrisch betrieben wird, schreibt der ADAC.

E-Auto-Unfall: Mehr brennbare Stoffe am Auto

„Wenn ein E-Auto-Akku brennt, ist mit enormer Brandleistung zu rechnen – denn die ist bei einem Akku nicht geringer als bei einem aufgerissenen Tank“, sagt Karl-Heinz-Knorr, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Ausschlaggebend dafür, dass brennende Autos generell eine größere Hitze und mehr Flammen als noch vor einigen Jahrzehnten entwickeln, sei die Zunahme brennbarer Stoffe: mehr Dämmung, mehr Kunststoffe, breitere Reifen. Auch die andere Beschaffenheit der Polster sei ein Grund dafür. Und das gilt eben für Autos aller Antriebsarten. Entsprechend können auch giftige Dämpfe entstehen.

Speziell bei Elektroautos heißt das, die elektrischen Komponenten müssen „eigensicher“ ausgelegt sein. Dies bedeutet, dass der Stromfluss der Batterie unterbunden wird, wenn im System ein Defekt auftritt. Meint: Kommt es zum Beispiel zu einem Unfall, wird die Batterie sofort automatisch von den anderen Hochvoltkomponenten und -kabeln getrennt.

E-Autos werden in den Sack gepackt. Der übergroße Beutel, der nach dem ersten Löschangriff zunächst unter das Auto gezogen und dann mit Wasser gefüllt wird, verhindert, dass der Akku wieder in Brand geraten kann. © Red

Aufgrund dieser strengen Vorschriften sind laut ADAC grundsätzlich eine Pannenhilfe möglich. Aber Hände weg von den Hochvoltkomponenten und von allen orangefarbenen Leitungen. Kritisch wird es, wenn es zu einem Thermal Runaway kommt. Dann kann ein Dominoeffekt von einer Zelle zur nächsten entstehen. Dann brennt die Antriebsbatterie und muss durch die Feuerwehr mit viel Wasser gelöscht werden.

Praktisch sieht es so aus, dass das E-Auto in einen mit Wasser gefüllten Container gehoben wird. Denn Löschschaum würde nur die Flammen ersticken, so Karl-Heinz-Knorr, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Um sicherzugehen, dass der Akku abgekühlt ist und die einzelnen Zellen sich nicht mehr gegenseitig anzünden, muss das Fahrzeug mindestens 24 Stunden im Wasserbad bleiben. Nur so kann die Feuerwehr sichergehen, dass von dem E-Auto keine erneute Brandgefahr ausgeht. Ein Totalschaden ist an dieser Stelle unvermeidlich, heißt es bei EWEgo.

Feuerwehr braucht viel Personal bei einem E-Autobrand

Neben dem logistischen Aufwand führt ein E-Auto Brand auch zu einem personellen Aufwand bei der Feuerwehr. Da das Elektrofahrzeug nach einem Brand 24 Stunden beaufsichtigt werden muss, wird entsprechend Personal gebraucht. Das dafür abgestellte Personal fehlt an anderer Stelle. Der Oldenburgischen Feuerwehrverband hat daher ein Konzept entwickelt, welches die „Brandwache“ an Dienstleister ausgliedert. Die Feuerwehren müssen also auf andere Löschstrategien zurückgreifen.

Doch es gibt eine Alternative zum Versenken in einem Container. Leo Steinhauser von der Feuerwehr Dettingen an der Iller hat einen Löschsack erfunden. Einfach gesagt, ist es eine Decke mit Haken. Die Decke wird unter dem Auto platziert und per Kran wird sie angehoben. Nun kann der Löschsack mit Wasser gefüllt werden. So wird deutlich weniger Wasser verbraucht.