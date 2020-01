Arbeiter stürzt aus Hochregallager und stirbt

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Lohne (Vechta) gestorben. Er stürzte aus einem Hochregallager.

Lohne - Zu dem Unfall kam es am Dienstag gegen 13.50 Uhr im Lager eines Stahlbaubetriebs im Gewerbering in Lohne. Das teilt die Polizei mit.

Der 56-jährige Mann aus Vechta arbeitete in einem vier Meter hohen Hochregallager, als er abstürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest.

