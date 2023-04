Gegen Baum gefahren: 26-Jähriger stirbt, Kleinkinder und Beifahrer schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Ein 26-Jähriger ist aus unbekannter Ursache gegen einen Baum gefahren. Der Mann stirbt. Im Auto saßen neben seinem Beifahrer auch zwei Kleinkinder. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lehe – Für ihn kam jede Hilfe zu spät: In Lehe (Landkreis Emsland) in Niedersachsen ist am Dienstagabend, 25. April 2023, ein erst 26-jähriger Mann gestorben. Er ist aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren. Im Auto saßen neben seinem 23-jährigen Beifahrer auch zwei Kleinkinder – alle drei erlitten schwere Verletzungen.

Auf gerader Straße gegen Baum gefahren: 26-Jähriger stirbt, Kleinkinder und Beifahrer schwer verletzt

Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtet, geschah der schwere Unfall auf der Dorfstraße, K110, in Lehe. „Der 26-jährige Fahrer eines Ford Fiesta sowie sein 23-jähriger Beifahrer und zwei Kleinkinder im Alter von 3 und 5 Jahren waren gegen 18:20 Uhr in Richtung B70 unterwegs“, heißt es in der Mitteilung. Nach Angaben der Reporter von Nord-West-Media TV kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf gerader Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Baum.

Bei einem Unfall ist ein 26-Jähriger gestorben. Er ist aus unbekannter Ursache gegen einen Baum gefahren. Sein Beifahrer, sowie zwei Kleinkinder sind schwer verletzt worden. © Nord-West-Media TV

Der 26-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Beifahrer und die Kleinkinder wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Dorfstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro. Neben zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen waren insgesamt 13 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

