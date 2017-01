Autofahrer helfen verunglücktem Ehepaar nicht - ein Toter

Gronau - Nach einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Hildesheim sind etliche Autofahrer nach Angaben der Polizei an dem Wrack vorbeigefahren, ohne zu helfen.

Ein 79 Jahre alter Mann war am Montag bei Gronau von der Landstraße geraten und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, seine 74-jährige Ehefrau kam schwer verletzt in eine Klinik.

Ersthelfer hätten geschildert, dass zahlreiche Autofahrer vor dem Eintreffen der Rettungskräfte vorbeigefahren sein sollen, ohne sich um die Versorgung der eingeklemmten Verletzten oder die Absicherung der Unfallstelle zu kümmern. Die Polizei betonte, dass dies als unterlassene Hilfeleistung bestraft werden kann. Jeder könne einen Notruf absetzen und eine Unfallstelle absichern, auch wenn er nicht sicher im Umgang mit Erster Hilfe sei.

