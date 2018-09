Autofahrer rammt Fahrrad: 17-jährige Jugendliche schwer verletzt

Delmenhorst - Eine junge Radfahrerin ist am Mittwochabend in Delmenhorst schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die 17-Jährige übersehen und gerammt.

Der 72-jährige Delmenhorster wollte laut Angaben der Polizei mit seinem BMW von der Nordwollestraße nach links auf die Nordenhamer Straße in Richtung Nordstraße einbiegen. Zeitgleich querte die 17-jährige Delmenhorsterin von der Fichtenstraße kommend den Kreuzungsbereich Nordenhamer Straße in Richtung Nordwollestraße.

Gegen 20.15 Uhr kam es dabei zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad und am Auto entstanden laut Polizei Schäden in Höhe von insgesamt rund 1500 Euro. Ob beide Unfallbeteiligte bei grünem Signallicht in den Kreuzungsbereich einfuhren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

kom