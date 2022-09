Unfall im Landkreis Cloppenburg: 44-Jähriger verstirbt nach Kollision

Von: Christian Einfeldt

Schwerer Unfall im Landkreis Cloppenburg: Die Kollision zweier Autos forderte das Leben eines 44-jährigen Mannes. (Symbolbild) © Fotostand/imago

Am Montagabend kollidierten zwei Autos im Kreis Cloppenburg. Ein 44-jähriger Autofahrer verstirbt, die anderen Verkehrsteilnehmer erleiden schwere Verletzungen.

Emstek – Laut Polizeibericht ereignete sich am frühen Montagabend gegen 17.18 Uhr ein folgenschwerer Unfall: Eine Kollision zweier Autos forderte in der Nähe der niedersächsischen Gemeinde Emstek das Leben eines 44-jährigen Autofahrers. Sein 30-jähriger Beifahrer schwebt seit dem Zusammenstoß in Lebensgefahr und auch die 34-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeug erlitt schwere Verletzungen.

Gemeinde in Niedersachsen: Emstek Fläche: 108,1 km² Postleitzahl: 49685 Bevölkerung: 11.343

Unfall in Niedersachsen: 44-Jähriger verstirbt, andere Verkehrsteilnehmer mit schweren Verletzungen

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) befand sich der 44-jährige Autofahrer gerade auf der Strecke zwischen Emstek und Westeremstek. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in den Gegenverkehr. Es kam zur besagten Kollision mit dem Fahrzeug einer 34-Jährigen. In den nahegelegenem Kliniken von Oldenburg, Vechta und Cloppenburg wurden die Verletzten untergebracht – darunter auch ein 3-jähriges Kind, das leichte Verletzungen davon getragen hatte.

Nach dem Unfall im Landkreis Cloppenburg wurde eine Vollsperrung der Straße anberaumt, die eine Umleitung des Verkehrs zur Folge hatte. Medienberichten zufolge dauern die Maßnahmen zur Bergung und Reinigung noch bis zum Abend des 26. Septembers an.