Schwerer Unfall mit drei Toten: Zug erfasst Auto bei Hannover „mit voller Geschwindigkeit“

+ © Soeren Stache/dpa In den frühen Morgenstunden erfasste ein Zug bei Hannover ein Auto. Hierbei starben mehrere Menschen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen kollidierte ein Zug mit einem Auto in Niedersachsen bei Hannover. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Tote.

Niedersachsen – Schwerer Unfall am Sonntagmorgen in Neustadt am Rügenberge in der Nähe von Hannover: An einem Bahnübergang erfasste ein Zug gegen 4.50 Uhr bei der Überfahrt ein Auto. Die Polizei sprach zunächst von mehreren Toten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, starben drei Personen. Es handelt sich dabei laut dpa-Angaben um die Insassen des Auots.

Schwerer Unfall mit drei Toten: Zug erfasst Auto bei Hannover

Der Bahnübergang liegt nördlich außerhalbd von Neustadt, nahe der Bundesstraße 6, in Niedersachsen. Bei dem Zug handelt es sich laut dpa um einen Doppeldecker-Regionalzug nach Bremen. Das Unfallauto fuhr offenbar bei geschlossener Schranke auf den Bahnübergang.

Regionalzug erwischt Pkw bei Unfall nahe Hannover „mit voller Geschwindigkeit“

Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge handelt es sich um eine Halbschranke, die nicht die gesamte Breite der Straße abdeckt. Der Regionalzug habe den Pkw „mit voller Geschwindigkeit erfasst“, so die Sprecherin. Die drei jungen Insassen starben. Der Fahrer war laut Polizei 22 Jahre alt. Weiter waren zwei junge Frauen im Pkw, deren Alter bislang noch nicht bekannt ist. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.