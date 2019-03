Ein 23-jähriger Mann ist bei Arbeiten in einem Tankanhänger lebensgefährlich verletzt worden. Er verlor das Bewusstsein durch das Einatmen von Gülle-Gasen.

Garrel - Der 23-Jährige war am Dienstag gegen 18 Uhr bei einer Firma in Garrel mit Arbeiten in einem Tankanhänger beschäftigt. In dem Anhänger befand sich ein Rest Gülle. Durch die aufsteigenden, gefährlichen Gase verlor der junge Mann das Bewusstsein und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 36 Kameraden vor Ort und rettete den Mann aus dem Anhänger. Er kam ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit.

Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreuten die anwesenden Personen. Polizei und Berufsgenossenschaft übernehmen nun die Ermittlungen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

