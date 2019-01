72 Jahre alter Radfahrer stirbt bei Kollision auf Landstraße

Braunschweig - Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist auf einer Landstraße am Stadtrand von Braunschweig von einem Lieferwagen gestreift und tödlich verletzt worden.

Noch in der Dunkelheit am Donnerstagmorgen war der Mann auf der Straße von Groß Gleidingen nach Timmerlah unterwegs, als es kurz vor dem Ortseingang zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer neben die Fahrbahn und starb trotz der Rettungsbemühungen eines Notarztes noch an der Unfallstelle. Der 37 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

