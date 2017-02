Bergen - Bei einer Kollision auf einer Bundesstraße im Landkreis Celle sind ein Mensch schwer und sieben weitere leicht verletzt worden.

Wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte, stieß ein Auto an einer Kreuzung in Bergen mit einem weiteren Wagen zusammen. Durch die Kollision schleuderte dieser gegen ein drittes Auto. Die Straße war mehr als zwei Stunden lang gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

dpa

