Unfall auf der A1 bei Sittensen – Lkw-Fahrer stirbt

Von: Sebastian Peters

Der Laster krachte scheinbar ungebremst in einen Sattelschlepper. © Sebastian Peters

Tödlicher Unfall auf der A1 bei Sittensen. Ein Lastwagen kracht scheinbar ungebremst in das Heck eines weiteren Lastwagens. Der Fahrer verstirbt noch vor Ort.

Sittensen – Am Montagmorgen, 30. Januar 2023, hat sich auf der A1 zwischen Sittensen und Heidenau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Lastwagen ist auf einen anderen Lastwagen aufgefahren. Noch während der Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr verstarb der Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine.

Unfall auf der A1 bei Sittensen – LKW kracht auf LKW, Fahrer stirbt

Aufgrund des Unfalls ist die Autobahn in Richtung Hamburg vollständig gesperrt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an und werden längere Zeit in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass der Verkehr auf der A1 in diese Richtung zeitweise unterbrochen sein wird. Das berichtet 24hamburg.de.

Die A1 war zwischen Sittensen und Heidenau Richtung Hamburg gesperrt. © Sebastian Peters

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich zu meiden und alternative Routen zu wählen. Es ist zu erwarten, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Polizei arbeitet daran, den Verkehr so schnell wie möglich wieder fließen zu lassen, aber die Bergung des verunglückten Lastwagens wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Dieser tragische Vorfall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, auf den Straßen besonders vorsichtig zu sein. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit anzupassen und genug Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten, um solche Unfälle zu vermeiden. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen des Lkw-Fahrers.