Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Motorrad

Ahlerstedt - Beim Zusammenprall ihres Autos mit einem Motorrad in Ahlerstedt (Landkreis Stade) ist eine 55-Jährige ums Leben gekommen. Der 68 Jahre alte Zweiradfahrer und seine 24 Jahre alte Sozia wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die beiden kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Hamburg.

Die Autofahrerin hatte laut Polizei am Sonntagabend das Zweirad an einer Kreuzung übersehen. Das schwere Krad prallte in die Fahrerseite des Wagens, der durch die Wucht aufs Dach kippte. Ersthelfer bargen die Frau aus dem Wrack und betreuten die Verletzten. Doch auch der sofort alarmierte Rettungsdienst und der Notarzt konnten der 55-Jährigen nicht mehr helfen. Sie starb noch am Unfallort.

Bei sonnigem Motorradwetter hatte es am Wochenende zahlreiche schwere Unfälle mit Zweirädern gegeben - mit vielen Verletzten. Ein Motorradfahrer kam in Melle (Landkreis Osnabrück) ums Leben. Der 26-Jährige geriet am Samstag in einer Kurve von seiner Spur ab, fuhr in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, so die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Der 72-jährige Fahrer des Wagens und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

dpa

