Unfall auf der A28: 37-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt

Delmenhorst - Eine 37-jährige Frau wurde am Montag bei einem Unfall auf der A28 in ihrem Transporter eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Frau war mit ihrem Ford Transit gegen 13.50 Uhr auf der A28 in Richtung A1 unterwegs. Nach Durchfahren des Dreiecks Delmenhorst übersah sie ein Stauende, das sich in Höhe der Aral-Tankstelle gebildet hatte. Das teilt die Polizei mit.

Nahezu ungebremst fuhr die 37-Jährige auf den bereits stehenden Lkw eines 51-jährigen Fahrers auf. Sie wurde in ihrem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Ihre 33-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die A28 in Richtung A1 musste für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Der Schaden am Transporter wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Am Lkw entstand Schaden in Höhe von 5.000 Euro.