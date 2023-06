Bentley kracht in Leitplanke – Fahrer hat keinen Führerschein

Von: Marcel Prigge

Auf der A27 ist am Mittwochabend ein Bentley in eine Leitplanke gekracht. Grund dafür war ein Reifenplatzer. Der Fahrer des Wagens war viel zu schnell unterwegs und hatte keinen Führerschein.

Neuenwalde – Das wird teuer: am Mittwochabend, 14. Juni, ist es auf der A27 bei Neuenwalde im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Bentley ist auf der Autobahn in die Mittelschutzplanke gekracht. Besonders bitter: Der 30-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Cuxhaven ist es gegen 21:15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Bei dem Bentley, der von dem 30-jährigen Geestländer gefahren wurde, ist es zu einem Reifenplatzer gekommen. „Da der Fahrzeugführer zusätzlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit über 50 Meter der Mittelschutzplanke, welche durch den Aufprall bis hin zur Gegenfahrbahn verbogen wurde“. schreiben die Beamten in einer Mitteilung.

Der Aufprall ist so heftig gewesen, dass sich der Unfallort über 200 Meter erstreckt. Auch seien Trümmerteile auf der Gegenfahrbahn gelandet. Glück im Unglück: Der Geestländer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Hauptfahrstreifen der A27 musste für mehr als drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf etwa 35.000 Euro.

Strafverfahren gegen Fahrer und Halter: Bentley-Fahrer hatte keinen Führerschein

Die Polizisten kontrollierten den 30-Jährigen am Unfallort. Die Überprüfung an der Autobahn ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf ihn und auf den 63-jährigen Halter, der dem 30-Jährigen den Bentley zur Verfügung gestellt hatte, warten nun Strafverfahren.