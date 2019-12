Lastwagen rast in Stauende: A1 bei Stuhr voll gesperrt

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag auf der A1 bei Stuhr ereignet. Dabei übersah der Fahrer eines Lastwagens ein Stauende und schob weitere Fahrzeuge ineinander.

Lkw-Unfall auf der A1 zwischen Dreieck Stuhr und Bremen/Brinkum

Eine Person lebensgefährlich verletzt

A1 bei Bremen bleibt voraussichtlich für längere Zeit gesperrt

Umleitung über Groß Mackenstedt ist eingerichtet

Update, 13.45 Uhr: Nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn ist der Fahrer des Sattelzuges, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, auf der A1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Abfahrt Bremen/Brinkum auf einen stehenden Sattelzug eines 46-jährigen Mannes aus Rumänien aufgefahren. Dabei erlitt der Verursacher des Unfalls lebensgefährliche Verletzungen.

Der Sattelzug des Rumänen wurde wiederum auf einen Lastwagen mitsamt Anhänger aufgeschoben. Ein 54-jähriger Mann aus Polen saß in diesem Gespann. Die beiden Männer wurden leicht verletzt.

Während der Rumäne zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht wurde, lehnte der Mann aus Polen eine intensivere Untersuchung ab. Mehrere Menschen wurden auch bei einem anderen Unfall auf der A1 bei Stuhr zum Teil schwer verletzt.

Unfall A1 Stuhr/Bremen: Rettungswagen bringt Lkw-Fahrer in Klinik

Obwohl sich die Rettung des Verursachers schwierig gestaltete, gelang es den Rettungskräften den lebensgefährlich verletzten Mann aus dem Führerhaus zu befreien. Die Fahrerkabine hatte sich mit dem Sattelauflieger vor ihm verkeilt. Ein Rettungswagen brachte den Mann von der A1 bei Stuhr in eine Klinik in der Nähe. Der Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Zur Unfallstelle auf die A1 wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Mackenstedt und Stuhr alarmiert. Die Polizei richtete ab der Anschlussstelle Groß Mackenstedt eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg ein. Der Verkehr wurde in Richtung B322 abgeleitet.

Verkehr von A28 Richtung Osnabrück umgeleitet

Autoreisende, die von der A28 im Dreieck Stuhr in Richtung Hamburg unterwegs waren, konnten nicht auf die A1 auffahren. Hier wurde der Verkehr in Richtung Osnabrück abgeleitet.

Experten schätzen den durch den Unfall auf der A1 entstandenen Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen auf etwa 120.000 Euro. Die auffahrende Sattelzugmaschine wurde komplett zerstört.

Unfall A1 bei Stuhr: Vollsperrung dauert an

Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge müssen durch Abschleppunternehmen geborgen werden, was noch längere Zeit dauern wird, heißt es von der Polizei. Aufgrund austretender Betriebsstoffe wird auch die Fahrbahn der A1 bei Stuhr gereinigt werden müssen. Die Autobahnpolizei Ahlhorn geht davon aus, dass die Vollsperrung frühestens in den Abendstunden aufgehoben werden kann.

Bremen wird von gleich vier Autobahnen zugleich durchkreuzt, die A1, A27, A270 und A281. Immer wieder passieren dort teils schwere Unfälle.

Unfall A1 bei Stuhr: Fahrbahn Richtung Hamburg voll gesperrt

Erstmeldung, 13 Uhr: Stuhr - Nach einem Unfall auf der A1 zwischen dem Dreieck Stuhr und der Abfahrt Bremen/Brinkum ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ist ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren. Die Autobahn A1 bei Stuhr bleibt voraussichtlich für längere Zeit gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist nach Polizeiangaben bereits gelandet. Eine Umleitung vor Ort wurde eingerichtet.

Die Polizei bittet darum, an das Bilden einer Rettungsgasse zu denken. Weitere Informationen folgen.