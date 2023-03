Helfer befreien Kinder aus Wrack bei Unfall auf A1 – „großes Lob“

Von: Marcel Prigge

Sieben Verletzte, darunter drei Kinder: Bei einem Unfall auf der A1 im Landkreis Rotenburg überschlug sich ein Auto. Die Polizei lobt die Ersthelfer.

Tiste – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 6. März 2023, auf der A1 in der Gemeinde Tiste im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen sind sieben Menschen verletzt worden. Zwei Autos prallten ineinander, eines überschlug sich und blieb im Seitenraum der Autobahn liegen. Unter anderem drei Kinder mussten aus dem Autowrack durch Ersthelfer befreit werden.

Auto auf A1 überschlagen: Drei Kinder durch Ersthelfer aus Autowrack befreit

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg mitteilt, habe eine 70-jährige Autofahrerin gegen 13:30 Uhr mit ihrem VW Touran auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen den Fahrstreifen wechseln wollen. Dabei übersah sie vermutlich den Ford einer 41-Jährigen. Nach der Kollision kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Lärmschutzwall und überschlug sich.

Bei einem Unfall auf der A1 sind am Montag, 6. März, sieben Menschen verletzt worden. Drei Kinder sind durch Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit worden. © Polizeiinspektion Rotenburg

Die sechs Fahrzeuginsassen, darunter drei Kinder im Alter von zwei, sechs und sieben Jahren, seien kurz nach dem Unfall durch Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit worden. Alle kamen mit leichten Verletzungen in mehreren Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Nach dem Unfall direkt um die Verletzten gekümmert: Polizei lobt die Ersthelfer

„In diesem Zusammenhang geht ein großes Lob von den Beamten der Autobahnpolizei Sittensen an die entschlossenen Helfer, die sich am Unfallort sofort um die Verletzten kümmerten“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die 70-jährige Unfallverursacherin habe sich ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus in Buxtehude gekommen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Abfahrt der Anschlussstelle Sittensen gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Zur genauen Klärung des Sachverhalts bittet die Autobahnpolizei Sittensen mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 04282/594140 zu melden.