Wetter-Wirrwarr in Niedersachsen: Sonne wechselt sich mit Gewittern ab

Von: Lia Stoike

Teilen

Die Wetter-Achterbahn geht weiter. Es bleibt weiterhin ungemütlich an der Küste. Gewitter ziehen am Montag über Niedersachsen hinweg.

Update 28. August 2023, 07:42 Uhr: Das Wetter-Wirrwarr in Niedersachsen hört auch am heutigen Montag, 28. August 2023, nicht auf. In den vergangenen Tagen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor massiven Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zwar ist die Wetterlage heute nicht mehr so gefährlich, aber umso chaotischer. Am Vormittag wechseln sich Schauer, mit einzelnen, kurzen Gewittern ab. Hierbei können Windböen um die 60 Kilometer pro Stunde entstehen.



Auch in Hamburg ist das Wetter am Montag durchwachsen, wie 24hamburg.de berichtet.

Gewitter und Sonne wechseln sich ab: Wetter-Wirrwarr in Niedersachsen hört nicht auf

Im Tagesverlauf sind immer wieder heitere und schließlich auch trockene Abschnitte dabei. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West. Auch in der Nacht zu Dienstag bleibt das Wetter in Niedersachsen durchwachsen: Auflockernde Bewölkung und vereinzelte Schauer werden im Binnenland durch Nebel ergänzt. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf acht bis 11 Grad. Auf den Ostfriesischen Inseln sind es teilweise 14 Grad bei schwachem Wind.

Tornado und Orkantief: Die 5 heftigsten Unwetter in Niedersachsen der vergangenen Jahre in Bildern Fotostrecke ansehen

Update vom 27. August 2023, 12:16 Uhr: In den Mittagsstunden kann es gleich in mehreren Landkreisen zu heftigen Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“ Zudem können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Dachziegel, Äste oder Gegenstände könnten herabstürzten und Personen verletzen. Zudem sind durch Platzregen kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Auch in Bayern sorgt das derzeitige Wetter für Chaos, wie merkur.de berichtet. Hagel hinterlässt hier regelrecht Felder der Verwüstung.

Gewitter heute in den Mittagsstunden: Diese Regionen trifft es hart

Kreis Verden

Kreis Diepholz

Kreis und Stadt Oldenburg

Hansestadt Bremen

Kreis Rotenburg (Wümme)

Kreis Nienburg Weser

Erstmeldung vom 27. August 2023, 09:09 Uhr: Niedersachsen – Gleich mehrere Tiefdruckgebiete über der Nordsee und Südskandinavien wirken heute, am 27. August 2023, auf das Wetter in Niedersachsen ein. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Es fließt somit mäßig warme Meeresluft zur deutschen Nordseeküste. Das Ergebnis ist wechselhaftes Wetter mit starken Gewittern, massiven Regenfällen und Sturmböen.

Ungemütliches Wetter mit Starkregen und Sturmböen: Gewitter heute in Niedersachsen möglich

Insbesondere heute Vormittag ziehen von Westen her starke Gewitter auf. Diese gehen mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern – und das in einer Stunde – einher. Sturmböen bis zu 80 Kilometern pro Stunde sowie kleinkörniger Hagel sind ebenfalls möglich. Zwischen den Regengüssen und Gewittern ist es wechseln bewölkt. Die Höchsttemperaturen des heutigen Sonntags liegen zwischen 19 Grad an der Ems und 22 Grad im Wendland. Abseits von den Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.



Schon in den vergangenen Tagen zogen gefährliche Unwetter über Niedersachsen hinweg. Dabei waren auch Tornados möglich. Mittlerweile gibt es Entwarnung für derartige Wetter-Eskalationen.

In Niedersachsen zeigt sich das Wetter am Sonntag weiterhin ungemütlich. Heftige Gewitter mit massiven Regenfällen und Sturmböen wechseln sich ab. (Symbolbild) © Imago/Klaus Steinkamp

Dennoch zeigt sich das Wetter auch in der Nacht zu Montag ebenso unfreundlich: Es bleibt genauso nass, wie am Sonntag. Im Binnenland klingen die Schauer und Gewitter langsam hab, während es im Küstenumfeld weiter regnet. Die Temperaturen fallen auf 11 Grad, auf den Ostfriesischen Inseln auf 14 Grad Celsius.