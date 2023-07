„Das ist traurig“ – Nur noch Wohnungen für Reiche auf Norderney? Stadt hat Pläne

Von: Lia Stoike

Teilen

Hohe Preise und Mangel an Wohnraum hat die Ostfriesische Insel Norderney fest im Griff – zulasten von Personal und Einheimischen. Doch die Stadt hat Pläne.

Norderney – „ETW mit Meerblick und Einzelgarage inklusive!“, heißt es in der Anzeige, die auf mehreren Immobilien-Portalen zu finden ist. Es ist eine als renovierungsbedürftig oder sanierungsbedürftig deklarierte Wohnung, die auf 49 Quadratmetern über zwei Bäder, eine Loggia sowie eine Garage verfügt. Vom Fenster aus ist das Meer zu sehen – ein teurer Ausblick. Die Wohnung soll mit 980.000 Euro fast eine Million Euro kosten. Sie ist eine der wenigen Eigentumswohnungen, die auf der Ostfriesischen Insel überhaupt erworben werden kann.

Nur noch Wohnungen für Reiche auf Norderney? Wohnungen für Insulaner nicht bezahlbar

Und sie ist eine der wenigen Optionen, die Einwohner haben, wenn sie den Schritt ins Eigenheim wagen wollen. Mietwohnungen sind rar gesät. Wie die Recherche von kreiszeitung.de ergeben hat, gibt es auf den größten Immobilien-Portalen nicht eine einzige Wohnung, die gemietet werden könnte. Lediglich eine Anzeige von privat für eine Wohnung mit 48 Quadratmetern und zwei Zimmern für 900 Euro ist inseriert. Aber auch diese Miete muss gestemmt werden können – was schwierig ist. Die meisten, die dauerhaft auf Norderney wohnen, arbeiten im Gastgewerbe.



Erst kürzlich war ein neues Norderneyer Sterne-Restaurant in die Kritik geraten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Insulanerin sauer: Einheimische werden zunehmend von Norderney vertrieben. Gibt es nur noch Wohnungen für Reiche auf der Insel? (Symbolbilder) © IMAGO/ blickwinkel/Priller&Maug

Hier liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen ohne Sonderzahlungen bei einer Vollzeitstelle in Niedersachsen bei 28.480 Euro. Das teilt das Landesamt für Statistik Niedersachsen mit. „Der Preis der Immobilien und Grundstücke ist so weit angestiegen, dass es den Bürgern mit einem geregelten, mittleren Einkommen ohne die Möglichkeit der Ferienvermietung – rein zu Wohnzwecken nicht möglich ist, am Markt zu partizipieren und ein entsprechendes Objekt zu erwerben sowie dem Wunsch nach Wohneigentum nachzukommen“, sagt auch Anika Stute, Sprecherin des Norderneyer Bauamts.



Norderney ist nicht die einzige Insel, bei denen die Preise für Wohneigentum kaum bezahlbar sind. Auch die Preise pro Quadratmeter anderer Nordsee-Inseln explodieren förmlich.

Bis zu 12.000.000 Euro: Häuser noch teurer als Wohnungen auf Norderney

Aktuell bewegen sich Norderneyer Immobilien-Preise zwischen 899.000 Euro bis zu 12.000.000 Euro. Die einzige, kostengünstige Option sind Personalwohnungen, die Arbeitgeber vorwiegend für Saisonkräfte zur Verfügung stellen. Meist sind diese klein, möbliert und bieten für langfristiges, individuelles Wohnen wenig Spielraum oder es handelt sich um eine Personal-Wohngemeinschaft.

Eine Wohnung mit Meerblick kostet gleich eine ganze Ecke mehr. Dabei sind die Preise für Wohnraum auf Norderney bereits kaum bezahlbar für Niedersachsen mit einem normalen Durchschnittsgehalt. (Symbolbild) © IMAGO / Nordphoto

Das erschwert es, Arbeitnehmer langfristig auf der Insel zu halten. Dieses Problem kennt auch eine Insulanerin. Aus Sorge vor negativen Konsequenzen möchte sie namentlich nicht genannt werden. Im Interview mit kreiszeitung.de sagt sie: „Der Markt hier ist eine Katastrophe.“ Doch ergibt sich aus der Gemengelage noch ein anderes Problem, weiß sie: „Insulaner werden zunehmend von Reichen verdrängt, die sich hier Immobilien leisten können.“



Vor Ort gibt es für junge Menschen wenig Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten. So ziehe es viele nach der Schule in größere Städte und bleiben dort, weil der Norderneyer Arbeitsmarkt vor allem touristisch geprägt sei. Familien seien irgendwann gezwungen, ihr Eigentum, das sich seit Generationen in Familienbesitz befindet, zu verkaufen. Ihrer Meinung nach tut die Stadt zu wenig, um entgegenzuwirken. „Das ist traurig.“

Großteil des Jahres stehen Zweitwohnungen leer – Wie viel Tourismus tut der Insel noch gut?

Anika Stute bestätigt: „Finanzstarke Investoren erwerben Wohnraum auf der Insel, den sie dem Ferienwohnungszweck zuführen oder als Zweitwohnsitz nutzen.“ Für den Großteil des Jahres stehe die Immobilie daraufhin leer, weil sie lediglich saisonal genutzt wird. Obwohl der Tourismus der stärkste und wichtigste Wirtschaftsfaktor auf Norderney darstellt, sei fraglich „wie viel Tourismus der Insel noch guttut.“



Das Problem Wohnraum sei in den vergangenen Jahren verstärkt in das öffentliche Bewusstsein gerückt, weshalb der Fachbereich Wohnen und Bauen Pläne und Projekte entwickelt hat, um einem „Ausverkauf der Insel entgegenzuwirken“.

Verbesserung der Wohnsituation auf Norderney: Das tut die Stadt

Gezielte Steuerung der Nutzung von Wohnraum

Änderungen von Dauer- in eine Ferienwohnung sind genehmigungspflichtig

Es gibt ein „Verbot der Zweckentfremdung“

In Wohnungen des Bauprojekts „Gartenstadt“ dürfen nur Menschen mit dauerhaftem Lebensmittelpunkt auf der Insel ziehen

Die Wohnungsgesellschaft Norderney unter anderem das Projekt „Lüttje Legde“ umgesetzt

Zuletzt wurde der Bebauungsplan Nr. 61 „An der Mühle“ mit dem Ziel der Verdichtung und Optimierung des Mietwohnungsraumes sowie der Aufwertung des Wohnquartiers umgesetzt

Aktuell steht die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Waldweg“ an

Auf dem alten Gelände des Campingplatz „Bookens“ soll mit den Stadtwerken Norderney als weitere städtische Gesellschaft zusammen ein Projekt zu Schaffung von neuem Dauerwohnraum umgesetzt werden

Trotz aller vielversprechenden Pläne hat Stute keine positive Prognose, was die Preise für Immobilien und Wohnraum betrifft: „Eine Rückentwicklung des Preises wird nicht stattfinden – oder eine Art ‚Tourismus-Wohnraum-Deckel‘ umgesetzt werden.“ Lediglich der extreme Anstieg der Bodenpreise in den vergangenen Jahren und die damit verbundenen Folgen konnten gebremst und kontrolliert werden. „Mit den bauleitplanerischen Mittel zur Sicherung von Wohnraum – insbesondere der Erhaltungssatzung – konnte der Verlust von Dauerwohnraum gestoppt werden.“