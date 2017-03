Diebe stehlen Alpakas von Weide in Niedersachsen

Varlosen - Ungewöhnliche Beute: Diebe haben im Landkreis Göttingen zwei Alpakas von einer Weide gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Tiere am Wochenende von einer umzäunten Koppel in Varlosen entwendet. Die Diebe brachen dafür ein Schloss am Zugangstor auf. Bei den Alpakas handelte es sich nach Angaben des bestohlenen Landwirts um zwei tragende weibliche Tiere, den Wert bezifferte der Besitzer auf jeweils mehr als 3500 Euro.

Die gestohlenen Tiere gehörten zu einer Herde von rund 70 Alpakas. Der Landwirt züchtet sie vor allem wegen ihrer Wolle. Alpakas sind in Südamerika beheimatet, sie werden zwischen 50 und 80 Kilogramm schwer und haben ein Stockmaß von rund einem Meter.

