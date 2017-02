Gefälschtes Facebook-Profil: SEK stürmt Wohnung eines 41-Jährigen

Gifhorn - Wegen eines gefälschten Facebook-Profils hat das SEK die Wohnung eines 41-Jährigen in Gifhorn gestürmt.

Bei dem Zugriff der Polizei in der Nacht zum Freitag wurde aber schnell klar, dass der Mann anders als vermutet kein Islamist ist. Auch das Facebook-Profil, das Bezüge zur Terrororganisation IS hatte und eine Person mit Pistole zeigte, hatte der 41-Jährige nicht selbst erstellt. Wer es anlegte und warum, sei bisher unklar. Inzwischen sei die Seite gelöscht, hieß es von der Polizei in Gifhorn.

Die Ermittler hatten vermutet, dass der Besitzer des Profils einen Anschlag planen könnte. Eine Telefonnummer auf der Facebookseite führte die Polizei zu dem Mann aus Gifhorn. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, wer für den Eintrag verantwortlich ist.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa