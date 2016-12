Studie: Niedersachsen tut zu wenig für den Klimaschutz

Dringender Nachbesserungsbedarf

Hannover - Niedersachsen muss einer neuen Studie zufolge dringend bei den Themen Verkehrssicherheit und Klimaschutz nachbessern.

Die Zahl der Verkehrstoten sei zwischen 2010 und 2015 nur um 4,6 Prozent gesunken, heißt es in der Untersuchung. Das bewerteten die Autoren als deutlich zu wenig. Die Umweltorganisation Bund und weitere Verbände hatten die Ergebnisse am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Sie warfen der Landesregierung vor, kein Verkehrskonzept zu haben.

Niedersachsen gehörte neben Bayern und Sachsen zu den drei Bundesländern, die die Fragebögen der Forscher nicht beantwortet haben. Die Wissenschaftler recherchierten selbst die fehlenden Daten. Dafür wurden Statistiken und politische Entscheidungen ausgewertet.

Sprecher verweist auf Projekte

Die Landesregierung wies dieses Vorgehen als unseriös zurück. Es sei falsch, dass es in Niedersachsen kein Verkehrssicherheitsprogramm gebe, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums mit. Er verwies auf das Projekt Baumunfälle und auf das Programm "Tippen tötet".

In der bundesweiten Untersuchung wurden die Themen Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch und Luftqualität berücksichtigt. Niedersachsen landete dabei insgesamt auf Platz 11 von 16. Bremen belegte den sechsten Platz. Die Untersuchung wurde vom Bund, dem Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene sowie dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Auftrag gegeben.

Laut der Studie steigt auch der CO2-Ausstoß in Niedersachsen stetig, ohne dass das Land ein eigenes Klimaschutzziel festgelegt habe. Die Luftqualität in Niedersachsen liegt der Studie zufolge im Ländervergleich im unteren Drittel (Platz 12).

