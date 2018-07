Umweltminister Lies will Zentrum für Forschung zum Klimawandel eröffnen

Auswirkungen wie Extremwetterlagen im Fokus

Hannover - Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) will ein Klimakompetenzzentrum gründen. Es solle die Auswirkungen des Klimawandels auf Niedersachsen in den Regionen erfassen, analysieren und Anpassungsmaßnahmen entwickeln, teilte das Ministerium am Mittwoch in Hannover mit.